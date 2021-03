So funktioniert Schule in Corona-Zeiten: Eine Lehrerin aus Rangsdorf erzählt

Rangsdorf

„Welchen Grund gibt es denn, dass wir an der Stelle mit zwei Stellen hinterm Komma arbeiten?“ Die Frage von Martina Bukowiecki scheint zunächst ungehört zu bleiben. Dann gehen vereinzelt die ersten Arme nach oben. „Weil wir schon aufgerundet haben“, lautet die Antwort eines Schülers der sechsten Klasse an der Rangsdorfer Grundschule. Nicht ganz das, was die Mathe-Lehrerin gerade hören wollte. Falsch ist es aber auch nicht. Es ging letztlich aber darum, Brüche in Dezimalzahlen umzuwandeln, weil die am Ende zu addieren waren.

Um den Schulgarten kümmert sich Martina Bukowiecki auch. Der ist allerdings erheblich größer als das Hochbeet am Rande des grünen Klassenzimmers, ein Projekt, das mithilfe von Rolls Royce gebaut wurde. Quelle: Udo Böhlefeld

Martina Bukowiecki hat ein hartes Jahr hinter sich. Corona zwang sie wie viele andere auch, sich mit einer für sie doch recht fremden Materie zu beschäftigen. Trotz ihrer Qualifikationen als MINT-Lehrerin sind ihr die Maschinen, die aus unser aller Leben heute nicht mehr wegzudenken sind, fremd. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Trotzdem verständlich. Denn wer wie die 1957 geborene Grundschullehrerin in Kürze in Rente gehen wird, ist nicht mit dem Computer aufgewachsen. Sie muss sich jeden Schritt, jede Softwareumstellung mühsam erarbeiten.

Von Zoom zur Schulcloud

„Als es im ersten Lockdown losging mit dem Distanzunterricht, da haben wir viel mit Zoom-Konferenzen gearbeitet“, erzählt sie. Irgendwann ging das nicht mehr, „Datenschutzprobleme hieß es“. Jetzt arbeiten alle an der Schule mit der HPI-Schulcloud. Wie viel Mehrarbeit sie durch die wechselnden Anwesenheiten und den Distanzunterricht hat, vermag sie nicht einzuschätzen. „Aber man muss schon mehr daran arbeiten, alle Schülerinnen und Schüler auf einem gemeinsamen Level zu halten.“ Aktuell kommt die eine Hälfte der Klasse drei Tage zur Schule, die andere zwei. In der nächsten Woche läuft die Teilzeit-Präsenz für die Schüler umgekehrt. An den Tagen dazwischen gibt es Distanzunterricht.

„Eigentlich liegt die größte Schwierigkeit beim Distanzunterricht in den Erwartungen der Eltern. Die glauben, wir könnten jede gestellte Aufgabe im Distanzunterricht anschließend nachsehen und korrigieren. Das funktioniert nur leider so nicht.“ Die eigentliche Lernstandskontrolle ist außerhalb von Tests und Klassenarbeiten weitgehend auf die Präsenztage konzentriert. „Wer braucht an der Stelle noch Hilfe? Soll ich noch Übungsaufgaben dazu in die Cloud hochladen?“, sind oft gefragte Fragen. „Fragen hierzu? Keine Fragen?“, kommt nicht seltener vor. Irgendwann kommen die Fragen halt doch. Martina Bukowiecki hat die Gelassenheit und Ruhe – und hilft.

Die Schnürsenkel-Stolper-Falle

Pausenklingeln. Für eine sechste Klasse geht es erstaunlich gesittet nach draußen. Das war bei uns damals anders. Aber wir mussten auch keine Masken tragen und kannten weder Distanzunterricht noch Corona. Erst auf dem Schulhof wird es lebhafter, aber auch nur ein wenig. „Das ist nur die Hälfte der Schüler, die wir im Normalfall hier haben“, sagt sie – und wird gleich laut: „Markus*, zieh deine Jacke an“, tönt es über den Schulhof. Denn jetzt hat Bukowiecki Aufsicht. „Johannes, bind deine Schuhe zu“, geht es gleich weiter. Und weil Johannes, der mit anderen Schülern seiner Klasse Fußball spielt, jetzt so gar nicht reagiert, wird die Aufsicht lauter. Ungefähr doppelt so laut. Funktioniert.

Kaum ist die Schnürsenkel-Stolper-Falle beseitigt, kommt die Kollegin aus dem Sekretariat: „Vor der Tür steht der Lieferant mit den Hochbeeten“, sagt sie. Denn dafür ist die MINT-Lehrerin nebenbei auch zuständig. In einem Projekt hat sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern den Schulgarten angelegt, fährt an heißen Tagen auch mal am Wochenende zur Schule und sorgt während der Schulferien dafür, dass die Pflanzen ausreichend Wasser bekommen. Jetzt also müssen die Hochbeete irgendwo zwischengelagert werden, bis man sie für die Frühlings-Pflanzaktion an Ort und Stelle aufbauen kann. Die MAZ bleibt am Ball.

Freizeit ist für Martina Bukowiecki beinah ein Fremdwort. Schüler, die keinen Computer für den Fernunterricht haben, bekommen die Aufgaben wie früher auf Papier. Die können sie in der Schule abholen – manchen liefert die Lehrerin sie aber auch nach Hause. Dabei hat sie selbst auch in ihrem Privatleben noch genug zu tun. „Die Füße hochzulegen, habe ich kaum Gelegenheit. Zuhause wartet meine Mutter auf mich.“ Die ist inzwischen ein Pflegefall, Martina Bukowiecki hat sie vor geraumer Zeit zu sich geholt.

