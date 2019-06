Rangsdorf

Melanie Eichhorst ( FDP) ist die neue Vorsitzende der Gemeindevertretung von Rangsdorf. Ihre Vertretung übernehmen Juliane Stärke (Die Rangsdorfer) und Stephan Wilhelm (Grüne), wie der Gemeinderat bei seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode am Donnerstagabend beschlossen hat.

Auch der Hauptausschuss wurde in der konstituierenden Sitzung gebildet. Er besteht aus der Gemeindevorsitzenden Melanie Eichhorst und Jan Mühlmann-Skupien (beide FDP), Claire-Luise Heydick ( SPD), Stephan Wilhelm (Grüne), Manuel Thormann und Juliane Stärke (Die Rangsdorfer), Haymo Wittenberg ( AfD), Ralf von der Bank (Allianz für Rangsdorf), Andreas Mutschinsky ( CDU) und Peter Wetzel (Linke).

Diese Gemeindevertreter sind im Fachausschuss für Bauen und Umwelt

Ebenso wurden die insgesamt drei Fachausschüsse besetzt. Im Ausschuss für Bauen und Umwelt sind Jeannette Averhaus und Robert Nicolai ( FDP), Christina Thomas ( SPD) und Stephan Wilhelm ( SPD, Bündnis 90/Die Grünen), Rebecca Thormann und Oliver Scharfenberg (Die Rangdorfer), Haymo Wittenberg ( AfD), Clemens Wudel (Allianz für Rangsdorf), Tassilo Soltkahn ( CDU), Hartmut Rex (Linke). Den Vorsitz des Bauausschusses übernimmt Christina Thomas.

Diese Gemeindevertreter sind im Ausschuss für Sport, Bildung, Kultur und Soziales

Den Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und Soziales bilden Jeannette Averhaus und Sandra Beyer (beide FDP), Christina Thomas ( SPD) und Ulrike Hildebrandt (Grüne), Rebecca Thormann und Juliane Stärke (Die Rangsdorfer), Clemens Wudel (Allianz für Rangsdorf), Andreas Muschinsky ( CDU), Peter Wetzel (Linke). Ausschussvorsitzende ist Jeannette Averhaus.

Rangsdorf Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) war mit dem Ablauf der ersten Sitzung des neuen Rangsdorfer Gemeinderats zufrieden, die Hartmut Rex als älteste Gemeindevertreter eröffnete. Quelle: Christian Zielke

Folgende Rangsdorfer bilden den Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Als Gemeindevertreter im Finanz- und Wirtschaftsausschuss befinden sich Sandra Beyer und Robert Nicolai (beide FDP), Claire-Luise Heydick ( SPD) und Detlef Schlüpen (Grüne), Manuel Thormann und Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer), Janot Wittenberg ( AfD), Ralf von der Bank (Allianz für Rangsdorf), Tassilo Soltkahn ( CDU), Hartmut Rex (Linke). Den Vorsitz übernimmt Oliver Scharfenberg.

Wie Bürgermeister Klaus Rocher die erste Sitzung einordnet

Im Zweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS) vertreten Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) und Oliver Scharfenberg die Interessen der Gemeinde. Im Wasser- und Bodenverband Dahme-Notte übernimmt Peter Wetzel die Vertretung der Gemeinde.

Bürgermeister Rocher zeigte sich über die erste Sitzung des neuen Gemeinderats am Freitag erfreut: „Es war eine ruhige, harmonische Sitzung, in der Entscheidungen in offenen Wahlen getroffen wurden." Er sah die erste Sitzung als gutes Omen im Sinne der Gemeinde in den kommenden fünf Jahren.

Von Fabian Lamster