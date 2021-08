Rangsdorf

Drei tolle Tage lang feierte Rangsdorf am zurückliegenden Wochenende Sommerfest. Insbesondere Familien nutzten das Festwochenende für einen Ausflug, fast überall gab es lange Schlangen.

Maximum 750 Gäste

Schon am Rathaus erwarteten Stände und eine riesige Hüpfburg am Samstag die Besucher. Letzter lieferte einen Vorgeschmack auf das, was viele am Lido erwartete. Bis die Kinder hier zum Zuge kamen, war ob des Andrangs schon ein wenig Geduld gefordert. Maximal 750 Gäste durften das Lido-Gelände am See gleichzeitig betreten. Nach den gültigen Corona-Beschränkungen durften nur Besucher das Gelände betreten, die geimpft, getestet oder genesen waren. Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte es darüber Diskussionen in der Gemeinde gegeben.

Gut gelaunt und hochzufrieden war Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) überall auf dem Fest anzutreffen. Mal in Kontakt mit der Bevölkerung am Rathausparkplatz, mal sah er auf dem Lido-Gelände nach dem rechten. „Bis auf kleinere Vorkommnisse am Rande ist es doch ein tolles Fest“, sagte er. „Jetzt gleich ist wieder Entenrennen. Dabei hat sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber 2019 mindestens verdoppelt.“

Mehr als 400 der Badeenten wurden im Laufe des Festes ausgegeben, anschließend deren Wettbewerb in einem riesigen aufblasbaren Pool am Strand mit Hochspannung verfolgt. Wie am Bungee-Trampolin, am Eis- und Süßwarenstand oder an Essens- und Getränkeständen entstanden auch hier die langen Warteschlangen nicht alleine wegen der einzuhaltenden Corona-Abstände.

Tolle Tage bei gutem Wetter

Als Erfolg verbuchte auch Lars Lehmann, Betreiber des Lido am Rangsdorfer See, das gut besuchte Fest. Die Dorenburg Eventagentur, in deren Namen Lehmann das Lido betreibt, hatte als Mitveranstalter das komplette Catering übernommen und kümmerte sich gemeinsam mit dem Bauhof der Gemeinde um die notwendigen Vorbereitungen. „Wirtschaftlich“, so Lehmann, sei das Fest für ihn zwar alles andere als ein Erfolg. „Aber wir hatten tolle Tage bei relativ gutem Wetter. Wir hatten ein tolles Publikum aus dem Umland und relativ wenige Zwischenfälle.“

Zufrieden war auch Detlef Schlüpen. Ein temporäres Café im Hof der Kulturscheune lud ein zur Rast, wenn man sich auf dem Weg entlang der Seebadallee ein wenig Ruhe gönnen wollte. Allerdings musste man meistens auch hier Wartezeiten in Kauf nehmen. Und die Theatervorstellungen waren durch die Bank bereits vorher ausgebucht.

Von Udo Böhlefeld