Rangsdorf

Mit zunehmendem Flugverkehr wachsen auch die Beschwerden in der Gemeinde Rangsdorf über Fluglärm. Dabei ist die Gemeinde mehrfach betroffen. Bei Westwind führen die Startrouten nach den Vorgaben der Deutschen Flugsicherung westlich des Rangsdorfer Sees vorbei, bei Ostwind häufen sich die Beschwerden aus dem Ortsteil Groß Machnow. Und zu alledem haben Rangsdorfer keine Aussichten auf Schallschutz. Im Planfeststellungsverfahren zum Bau des Flughafens war ein Überflug über Rangsdorf nicht vorgesehen, was aber Voraussetzung für die Bezahlung eines wirksamen Schallschutzes durch den BER ist.

Dabei seien die Überflüge auf der Westseite des Rangsdorfer Sees Theorie, sagen viele aus der Gemeinde. Früh ab sechs Uhr geht das los, sagt etwa Sandra Jüngst, die in der Jühnsdorfer Straße lebt. „Bei offenem Fenster kann man dann nicht mehr schlafen“, fügt sie hinzu. Auch im Seehotel Rangsdorf machen sich die Überflüge bereits bei den Buchungen bemerkbar: „Gäste, die bisher wegen der ruhigen Lage und der Nähe zur Natur bei uns gebucht haben, bleiben bereits aus“, sagt Jana Böhme vom Hotel.

Alle zwei bis fünf Minuten fliegen Flugzeuge über Rangsdorf

Seit die Südbahn wieder in Betrieb ist, registriert der Rangsdorfer Vogelexperte Bernd Ludwig „alle zwei bis fünf Minuten Flugzeuge, die den See von Osten nach Westen überfliegen.“ Und das bei 5000 Graugänsen, die sich seiner letzten Zählung zufolge am vergangenen Wochenende am und auf dem See aufgehalten haben. Dazu kommen noch einmal 600 Kraniche. Die Zahlen dürften angesichts des bevorstehenden Vogelzuges nach Süden noch zunehmen.

Ludwig hatte mit dem Naturschutzbund gegen die Flugroute über den Rangsdorfer See geklagt, aber verloren. Es sei kaum davon auszugehen, dass die startenden Flugzeuge tiefer als 600 Meter oder die Vögel höher fliegen würden, hatte der Richter am OVG Berlin 2015 entschieden.

Der Rangsdorfer See ist seit 2004 europäisches Vogelschutzgebiet. Wenn der Flugbetrieb erst wieder so weit zugenommen hat, dass ständig beide Start- und Landebahnen in Betrieb sind, rechnet Ludwig damit, dass die Vögel irgendwann weg bleiben könnten. „Und es geht ja auch um die Wasserqualität“, sagt er. „Aus den Flugzeugturbinen kommt einiges raus.“ Außerdem sieht er mögliche Gefahren für die Fluggäste. „Die Vögel fliegen noch viel höher als die 600 Meter“, sagt er.

Flugrouten am 17. August laut DFS. Quelle: DFS

Flugsicherung: Flugzeuge fliegen nur im Ausnahmefall über Rangsdorf

Der Deutschen Flugsicherung (DFS) zufolge halten die startenden Piloten die veröffentlichten Flugrouten ein, die westlich des Sees in Richtung Südwesten verlaufen. „Rangsdorf und der Rangsdorfer See werden nur im Ausnahmefall überflogen – zum Beispiel dann, wenn Schlechtwettergebiete umflogen werden müssen“, antwortete die DFS auf MAZ-Anfrage. Auch habe es keine Verlegung der offiziellen Flugrouten gegeben, die ein Überfliegen des Sees ermöglichen würden.

Kraniche auf dem Weg zu den Schlafplätzen am Rangsdorfer See. Quelle: privat

Die Befürchtungen des Vogelexperten Bernd Ludwig sieht die DFS entspannt: „Um den Rangsdorfer See ist ein Gebiet beschrieben, in dem in bestimmten Monaten mit erhöhten Vogelkonzentrationen zu rechnen ist. Es reicht bis zu einer Höhe von 2000 Fuß, das sind etwa 610 Meter. Die Abflüge vom BER sind hier aber bereits höher“, beantwortet Stefan Jaekel, Sprecher Ostdeutschland die Fragen der MAZ.

Flugsicherung gegen gespiegelte Hoffmann-Kurve

Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Fluglotsen im BER-Tower ab einer Höhe von 1500 Fuß die Routen freigeben können. Das bedeutet, die Piloten können in einer Höhe von nicht einmal 500 Metern von den vorgegebenen Routen abweichen. Das das zuletzt des öfteren vorgekommen sein soll, bestreitet die DFS allerdings. Die entsprechenden Flugverläufe seien im Internet über das Programm Stanly-Track nachzuvollziehen – für jeden transparent.

Eine Hoffmann-Kurve, für den Weststart gespiegelt, bei der die Flugzeuge kurz nach dem Start in einem scharfen Knick abbiegen? Für die DFS keine Option: „Für die jeweilige lokale Situation wurde die möglichst beste Variante ausgewählt. Jede Veränderung der Abflugrouten würde auch zu Neubetroffenen führen. Eine gespiegelt Hoffmann-Kurve könnte also auch bedeuten, dass in der Folge die Belastung für Rangsdorf und/oder andere Städte, Regionen und Gemeinden größer werden könnte.“

Von Udo Böhlefeld