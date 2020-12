Rangsdorf

Auf der A 10 östlich der Anschlussstelle Rangsdorf in Richtung Schönefelder Kreuz kann es in den kommenden Tagen zu Verkehrsraumeinschränkungen kommen. Der Grund dafür sind dringende Fahrbahnsanierungsarbeiten.

So wird von Montag, dem 7. Dezember, ab 10 Uhr bis Mittwoch, dem 9. Dezember, um 16 Uhr östlich der Anschlussstelle Rangsdorf in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) über eine Länge von rund 1.000 Metern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Auf dem rechten sowie dem mittleren Fahrstreifen von Kilometer 59,25 bis Kilometer 58,90 wird der Verkehr in dem oben genannten Zeitraum über einen dritten Fahrstreifen geleitet.

Anzeige

Dabei wird eine Mindestbreite von 5 Metern gewährleistet. Das zulässige Höchstgeschwindigkeit wird 60 km/h betragen. Aufgrund dessen besteht besondere Staugefahr, auf die man achten muss und die man – im Idealfall – mit einplanen sollte.

Von MAZonline