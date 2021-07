Rangsdorf

Das erste Streetfoodfestival im Rangsdorfer Lido zog am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher an. Von Freitag bis Sonntag nahmen Menschen aus Rangsdorf und der Umgebung die Gelegenheit wahr, sich durch Grill- und vegane Variationen, Insektenburger, Burritos und Hotdogs der verschiedensten Herkunft zu probieren.

„Ich fand’s toll. Danke Lars“, kommentierte Michael Schwarz, sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur, die erste Veranstaltung im Lido nach der langen corona-bedingten Pause das Streetfoodfestival am Rangsdorfer See. Die weitaus meisten Besucherinnen und Besucher waren an allen drei Tagen mit dem Fahrrad zum Lido gekommen, schwer zu übersehen war die Zahl der Fahrräder, die am Eingang zum Festivalgelände abgestellt waren.

Edles Rehrücken-Sandwich

Das Lido Rangsdorf konnte den Esskultur-Markt für die Veranstaltung am Rangsdorfer See. gewinnen, weil immer noch viele größere Veranstaltungen frühzeitig abgesagt wurden. Neben den verschiedenen Spezialitäten völlig verschiedener Herkunft rundeten 3 Cocktailbars, 1 Lounge und 3 Biergärten das Festival für den wissbegierigen Gaumen ab. Einer der lukullischen Höhepunkte war dabei sicherlich ein edles Rehrücken-Sandwich.

Viel Platz für viele Gäste. Quelle: Privat

Bei frischer Luft, grandiosem Wetter und viel Platz konnten die Festival-Gäste den Alltag in einer wunderbaren Atmosphäre hinter sich lassen. Viele versorgten sich an den Ständen, um anschließend auf Decken und improvisierten Sitzgelegenheiten zu verzehren, was sie zuvor gekauft hatten. Lars Lehmann, einer der Gesellschafter der Dorenburg Event- und Catering GmbH, die das Lido in Rangsdorf betreibt, war am Montag völlig zufrieden mit dem Verlauf des Festivals. „Nach dem Erfolg denken wir natürlich darüber nach, ob wir das wiederholen können“, zog er gegenüber der MAZ Bilanz.

Pünktlich um 22 Uhr war Schluss

Erfreut zeigte er sich auch über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Insbesondere die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben ihr Bestes getan, um zum Gelingen des Festivals beizutragen“, sagte Lehmann. So gut wie nicht eingreifen musste das Ordnungsamt wegen unzureichender Abstände der Besucher untereinander. „Insgesamt gab es auch nur einen einzigen Vorfall, bei dem unsere Sicherheitsmitarbeiter eingreifen mussten.“ Pünktlich um 22 Uhr verließen die Lido-Besucher das Festival, gegen 22:30 Uhr wurde der Zugang zum Lido verschlossen.

An den Abenden hatten sich viele Besucher zunächst an den Foodtrucks mit Spezialitäten versorgt, um sie am Strand im Schein der untergehenden Sonne und mit Blick auf den See zu verzehren. „So haben sie den schönsten Sonnenuntergang der Region genießen können. Eine solche Veranstaltung in Kombination mit der wunderschönen Location ist vermutlich einmalig in Berlin und Brandenburg“, so Lehmann.

Zuckertütenfest

Als nächste, kleinere Veranstaltung steht am 7. August das Lido-Zuckertütenfest auf dem Gelände an. Riesenrutsche, Trampolin, Seifenblasen, Kinderschminken und viele weitere Überraschungen warten dann auf die Kinder der Region. Der Eintritt zum Zuckertütenfest ist frei, aber Reservierungen für Tische und Catering sind zu empfehlen.

Von Udo Böhlefeld