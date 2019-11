Toter nach Brand in Rangsdorf

Rangsdorf

Tragisches Unglück in Rangsdorf: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Heinestraße kam ein 81-jähriger Bewohner ums Leben. Das Feuer brach Montag morgen aus, die Feuerwehr traf gegen 7.30 Uhr. Polizeisprecherin Therese Franz: „Der Brand brach am Balkon aus und zog das Wohnzimmer in Mitleidenschaft.“ Die genauen Umstände, die zum Ausbrechen des Feuers führten, sind noch völlig unklar. Therese Franz: „Die Brandursache wird nun geprüft, ein Todesermittlungsverfahren ist eingeleitet.“

Von Marlene Schmidt