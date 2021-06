Blankensee/Rangsdorf

Eigentlich sind in ganz Brandenburg 30 Projekte für den diesjährigen Tag der Architektur am 27. Juni ausgewählt worden. Da aber im vergangenen Jahr coronabedingt die Begehungen vor Ort in den für 2020 zum Architekturtag vorgeschlagenen Bauwerken nicht stattfinden konnten, dürfen nunmehr insgesamt 60 Gebäude besichtigt werden.

In einem früheren Moorgebiet in Trebbin befindet sich das Wohnhaus, welches von dem Blankenseer Büro Detlef Grüneke Architektur Stadtplanung realisiert worden ist. Obwohl jenes Moor bereits zu Zeiten Friedrichs des Großen trockengelegt worden war, benötigte der kompakte Neubau eine Pfahlgründung.

Das Wohnhaus befindet sich in der Berliner Straße 20 in Trebbin. Quelle: Promo

Auffällig sind die straßenseitige klare Symmetrie und die als bewusst gesetztes Detail waagerechten Lamellen neben den Fenstern, die auf der Rückseite die Fassade dominieren. Das schlichte graue Wohnhaus verweist durchaus auf historische Bauformen wie sie im Ortsbild zum Teil sichtbar werden. Das Haus befindet sich in der Berliner Straße 20a in Trebbin. Zugänglich ist das Gebäude zwischen 13 und 18 Uhr, es werden dann je nach Nachfrage Führungen angeboten.

Verschachtelt und doch konzentriert

In der Seebadallee 36 in Rangsdorf befindet sich jener Komplex, der bereits 2020 für den Tag der Architektur ausgewählt worden war. Das Besondere hier: Es handelt sich um altersgerechtes Wohnen.Elf Wohnungen befinden sich in dem dreigeschossigen Bau, der in einem kontrastreichen Wechsel von Ziegel- und Putzflächen gestaltet ist. Konzipiert wurde das Gebäude vom Berliner Büro Steiner Weißenberger Architekten. Alle Wohnungen sind barrierefrei. Zwei Dinge seien grundlegend gewesen bei der Konzeption, erläuterte Karl Weißenberger: „Alle Wohnungen gehen über Eck und haben so von zwei Seiten Licht. Außerdem hat jede Wohnung einen geschützten Balkon.“ Diese sind weder klassisch über- noch nebeneinander angeordnet. Stattdessen wirkt das Gebäude einerseits verschachtelt. Durch die klare Konzentration auf nur wenige, dafür aber sehr wesentliche Konstruktionsdetails zugleich jedoch sehr strukturiert. Die Wahl der Materialien ist ein sehr bewusster Verweis auf die in Rangsdorf häufiger zu findende Architektur der Moderne der 1920er Jahre. Ins Souterrain wurden überdies zwei Gewerbeeinheiten und ein Gemeinschaftsbereich für die Mieter integriert. Auch dieses Gebäude kann am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr besichtigt werden. In Rangsdorf gibt es auch mehrere Einfamilienhäuser von Steiner Weißenberger Architekten.

Bundesweites Programm

Für beide im Rahmen des Tages der Architektur präsentierten Bauten gilt: Die Treffpunkte für Interessierte sind jeweils vor den Gebäuden. Es gelten die am Sonntag dann entsprechenden Abstands- und Hygieneregelungen. Weitere Informationen zu allen ausgewählten Bauprojekten in Brandenburg gibt es unter www.ak-brandenburg.de. Die bundesweiten Angebote, die teils schon am Samstag stattfinden, sind auf der Homepage www.tag-der-archirektur.de versammelt.

Von Karen Grunow