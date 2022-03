Rangsdorf

Der Friseursalon Haircut gegenüber des Südring Centers an der Ecke Kienitzer Straße/B 96 schneidet am kommenden Montag Haare für die Ukrainehilfe. Sämtliche Einnahmen des Tages sollen zur Unterstützung für die Hilfsmaßnahmen gespendet werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haarschneide-Aktion für die Ukraine dauert den ganzen Tag

„Jeder gibt, was er kann“ ist die Devise im Salon von Karina Guddat am kommenden Montag. Fünf Mitarbeiterinnen schneiden ganzen Tag Haare, der Erlös soll komplett gespendet werden. „Das soll auch Menschen einen Haarschnitt ermöglichen, die durch Corona oder andere Gründe in eine finanzielle Schieflage geraten sind“, so die Inhaberin Karina Guddat. „Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn am Ende des Tages eine schöne Summe für die Ukrainehilfe zusammen käme.“

Damit die Haarkünstlerinnen den Tag gut planen können, bittet Guddat um Voranmeldung unter 033708/939 944. Ein eigens zu diesem Zweck aufgestelltes Sparschwein ermöglicht aber auch Kunden und Kundinnen, die Hilfsaktion zu unterstützen, die gerade keinen Haarschnitt benötigen.

Von ubo