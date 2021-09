Groß Machnow

Ein Linienbus ist am Sonntag in Groß Machnow mit einem Baum kollidiert. Der Bus war auf der B 96 kurz nach einer Verkehrsinsel nach rechts abgekommen. Bei dem Aufprall wurde der einzige Fahrgast des Busses sowie der 71-jährige Busfahrer leicht verletzt. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline