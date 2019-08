Rangsdorf

Am Donnerstag in der Zeit von 15.30 bis 16.24 Uhr wurde in Rangsdorf ein Auto gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten einen VW Touareg, welcher auf dem Parkplatz am Südring Center abgestellt war. Der silberfarbene Wagen war mit den amtlichen Kennzeichen TF-HR 775 versehen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und leitete die Fahndung nach dem VW Touareg ein.

Hinweise auf die Täter oder Aussagen von Zeugen, die etwas von dem Diebstahl bemerkt haben, nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371/6000 oder polbb.eu/hinweis oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline