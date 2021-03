Rangsdorf

Die komplette Einzäunung des Strandbades „Lido“ in Rangsdorf steht in den nächsten Sitzungen der Gemeindevertreter erneut auf den Tagesordnungen. Schon der Bauausschuss am Dienstag wird über einen Antrag der Lido-Betreiber befinden.

Seit Wochen wird wieder hinter den Kulissen der Gemeinde darüber diskutiert: Viele Rangsdorfer, die seit langem im Ort leben, lehnen eine komplette Einfriedung der Badestelle am Rangsdorfer See ab. Zumeist Neu-Rangsdorfer dagegen setzen sich genauso vehement dafür ein, das Strandbad mit einem Zaun zu schützen. Der Riss geht mitten durch die Gemeinde.

Minimal invasiver Zaun

Auslöser der Zaun-Diskussion sind vor allem die zahlreichen Vandalismus-Vorfälle, die nach nächtlichen Partys bei den Betreibern des Strandbads, aber auch Anwohnern zwischen Strandbad und Bahnhof abwechselnd für Ratlosigkeit und dem Ruf nach Ordnung sorgen. Die Spuren des Vandalismus reichen weit über das Lido hinaus. Zuletzt stand der Zaun um das Strandbad im November 2019 auf der Tagesordnung der Gemeindegremien. Erfolglos aus Sicht der Lido-Betreiber. Das Strandbad blieb weiterhin auch nachts zugänglich, die Gemeindevertreter verwehrten dem Wunsch nach Einzäunung ihre Zustimmung.

Seit November 2020 liegt ein neues Konzept der Strandbad GmbH auf dem Tisch. „Wir wollen mit einem ,minimal invasiven’ Zaun Zugangsbeschränkungen schaffen“, so die Strandbadbetreiber. Der gewohnte Eingangsbereich bleibe erhalten, der Wildzaun an der Waldseite werde saniert und erhalte ein Tor. Auch der Wanderweg zwischen Seehotel und Lido sowie am weiteren Gelände entlang bleibe erhalten. Neu indes ist, dass es einen Zaun von 55 Metern Länge in Richtung Hotel geben soll. Damit wäre das Lido-Gelände komplett eingezäunt und nach den Öffnungszeiten nicht mehr betretbar.

Kosten im fünfstelligen Bereich

Der Lido-Betreiber beklagt, dass immer wieder unerlaubt Veranstaltungen stattfänden. Dazu gehören Ruhestörungen und Vandalismus, Alkoholismus und Drogenmissbrauch. „Vandalismus gefährdet unsere Tagesgäste, Familien und Kinder. Auf dem ganzen Gelände liegen am Morgen zerschlagene Flaschen und Drogennreste.“ Immer wieder würden Mobiliar und Inventar zerstört. „Die Kosten für Schadenbeseitungen, Versicherung und Reinigung liegen im fünfstelligen Bereich.“

Fast jedes Wochenende finden sich Spuren von Vandalismus. Hier ein Stehtisch, der ramponiert wurde. Quelle: Fabian Lamster/Archiv

Die Strandbad Rangsdorf GmbH wünscht sich diese Einfriedung, um ihr Entwicklungskonzept realisieren zu können. Sie will anknüpfen an die 1920er und 1930er Jahre, als Rangsdorf als das Lido des Berliner Südens galt. Unter anderem soll das Lido an bis zu 20 Wochenenden im Jahr bei Veranstaltungen nur gegen Eintritt zu betreten sein. Neben den Events soll auch die Gastronomie ausgebaut werden.

Einzäunung nicht möglich

Schon im Februar hat Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) in einer Informationsvorlage darauf hingewiesen, dass die komplette Einzäunung des Strandbades nicht möglich sei. Die Gemeinde müsste anderenfalls den Badebetrieb überwachen. Zum Betrieb eines Freibades wäre es endgültig erforderlich, Eintritt zu erheben. Aus demselben Grund wird die Gemeinde in den nächsten Wochen alle Bezeichnungen ändern. „Die Bezeichnung ,Strandbad’ wird verschwinden. Stattdessen wird es nur noch ,Strand am Rangsdorfer See’ heißen“, so der Bürgermeister. In Stahnsdorf hatte die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr den Zugang zu einer Badestelle am Güterfelder See aus diesen Gründen ganz sperren lassen.

Dennoch ist ungewiss, ob es in Rangsdorf gelingt, den gordischen Knoten zu durchschlagen. Während der Bürgermeister das Ansinnen der Strandbadbetreiber eben deshalb ablehnt, weil die Gemeinde die Kosten für eine Überwachung des Badebetriebs übernehmen müsste, fürchten andere wie Hartmut Rex (Linke) um den freien Zugang zum Strand und lehnen die Einzäunung deshalb ab. Juliane Stärke (Die Rangsdorfer) ist vom ständigen Vandalismus genervt und versteht, dass der Investor unter solchen Umständen nicht investieren will. Stephan Wilhelm (SPD/Bündnis 90/Grüne) hofft nun darauf, dass es mithilfe eines eigens beauftragten Gutachtens gelingen könnte, diesen Knoten zu lösen. Das Gutachten soll Aufschluss darüber bringen, ob ein Zaun die Badestelle zum Freibad macht.

Von Udo Böhlefeld