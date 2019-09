Rangsdorf - Wahlplakate des Bürgermeister-Kandidaten gestohlen Er hatte sich das Recht vor Gericht erstritten, ein Wahlbanner an der Rangsdorfer Brücke aufzuhängen. Jetzt wurde es entwendet. Zusammen mit vier weiteren Bannern und 50 Wahlplakaten. Bürgermeister-Kandidat Oliver Scharfenberg hat jetzt die Polizei eingeschaltet.

Treten am 22. September in der Stichwahl gegeneinander an: Klaus Rocher (FDP, l.) und Oliver Scharfenberg (parteilos) Quelle: Maz