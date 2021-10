Die MAZ stellt in loser Folge Rad- und Wandertouren in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming vor. Diesmal geht es nach Rangsdorf. Auf 18 Kilometern geht es ab dem Seehotel Rangsdorf einmal um den See. In Natur und Gewässernähe lernt man zusätzlich noch einiges zur Heimatgeschichte.