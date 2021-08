Rangsdorf

Der Rangsdorfer See verliert unkontrolliert Wasser. Seit 2018 weiß man, dass Wasser in den parallel zum westlichen Ufer verlaufenden Randgraben läuft. Mit Sandsäcken hatte der Wasserverband deshalb zunächst den Wasserabfluss gestoppt.

Doch der unkontrollierte Wasserabfluss geht weiter. Dabei sind die Gründe dafür bisher nicht eindeutig feststellbar. Einerseits könnte die anhaltende Trockenheit zu einer Setzung des Bodens jenseits des Sees geführt haben. In der Folge lief das Wasser in die tiefer liegenden Gebiete ab. Auch ein unkontrollierter Wasserabfluss über die Fischtreppe südlich des Sees könnte eine Ursache sein.

BI „Die Rangsdorfer“ und Seeretter fordertn aufwändige Vermessung der Ufer

Um den Wasserverlusten auf die Spur zu kommen, hat sich die Wähler- und Bürgerinitiave „Die Rangsdorfer“ in Zusammenarbeit mit dem Seeretter-Verein an die Rangsdorfer Gemeindevertretung gewandt. Zur endgültigen Ermittlung der Stellen, an denen das Wasser verloren geht, sollte „eine aufwändige Vermessung der Uferhöhen auf der gesamten Westseite“ erfolgen.

Die Rangsdorfer wollten mit ihrem Antrag Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) beauftragen, sich um Fördermittel für die Untersuchung des Wasserablaufs und mögliche Gegenmaßnahmen am südwestlichen Seeufer zu bemühen.

Nachbargemeinden Ludwigsfelde und Zossen müssen mit ins Boot

Das Problem dabei, so der Bürgermeister: Die Vermessung sei nur eine Momentaufnahme, da die anhaltende Trockenheit zu einer Setzung des Bodens führe. „Dazu kommt noch die Wühltätigkeit des Schwarzwildes“, ergänzte er. Nicht zuletzt müssten bei fast allen Maßnahmen die benachbarten Städte Zossen und Ludwigsfelde mit im Boot sein, da die Rangsdorfer Gemeindegrenze in diesem Gebiet verläuft.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für die Höhenvermessung, so hatte der Seeretter-Verein ermittelt, liegen im kleinen vierstelligen Bereich. 2000 Euro wollte er deshalb selbst dazu beitragen. Günter Mehlitz, Vorsitzender der Seeretter: „Unsere Überzeugung ist, dass man das Gelände hier höhentechnisch vermessen sollte.“

Umweltamt und Landschaftpflegeverband sollen helfen

Auch die Untere Naturschutzbehörde hatte sich indirekt bereits für eine Vermessung des Geländes ausgesprochen. „Es ist wahrscheinlich, dass es vor Erreichung des Zielwasserstandes (von 1,05 Meter; d. Red.) an verschiedenen Stellen zu einem Übertritt von Wasser in die Randgräben kommen wird, die sich ohne eine aufwändige Vermessung nicht ohne weiteres verorten lassen“, schrieb die Behörde im vergangenen Monat in einer Stellungnahme zu den Wasserverlusten und möglichen Gegenmaßnahmen.

Diskutiert wird nun der Einbau einer Spundwand, die dem Wasserablauf entgegen wirken soll. Als Alternative ist die Nässung des Bodens südwestlich der Verluststellen sowie ein Verschluss des Randgrabens am südlichen Seeende im Gespräch.

Hauptausschuss gegen Vermessung

Der Hauptausschuss der Gemeinde entschied sich in dieser Woche zunächst gegen die angestrebte Vermessung und beauftragte den Rangsdorfer Bürgermeister, in Abstimmung mit dem Umweltamt des Landkreises und dem Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg Fördermittel für die Erarbeitung und Umsetzung eines Projekts, um den unkontrollierten Wasserablauf und damit das weitere Absinken des Wasserspiegels zu verhindern.

Von Udo Böhlefeld