Zufahrt zur Kienitzer Straße wird neu geregelt

Rangsdorf

Mindestens 12 000 Autos nutzen täglich die Kienitzer Straße. Statistisch gesehen befährt jeder Rangsdorfer die Straße einmal am Tag –Tendenz steigend. Politik und Verwaltung suchen händeringend nach einer Lösung für die Verkehrsprobleme der Gemeinde.

Staus zur Rush-Hour

Zum Bauausschuss legte die Verwaltung Diskussionsstoff zum Ausbau der Kienitzer Straße vor. Anwohnern soll es künftig leichter gemacht werden, in den Hauptverkehrszeiten die Kienitzer Straße zu erreichen. Momentan staut es sich in den Morgenstunden zu Schul- und Kitabeginn und in den Abendstunden auf der Kienitzer Straße gerne auch mal bis fast zum Netto in Bahnhofsnähe.

Weiterer Verkehr erwartet

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße/B96“ war man in Rangsdorf auf die sich daraus ergebenden Probleme aufmerksam geworden. Wo schon heute am Morgen und Abend der Stau entsteht, werden bei Baubeginn weitere Lkw die Kienitzer Straße befahren. Ist das Logistikprojekt erst fertig gestellt, ist mit bis zu 70 LKW pro Stunde zu rechnen. Wenn auch nicht alle, das zeigen Erfahrungen aus anderen Kommunen, so wird doch ein beträchtlicher Teil der Fahrzeuge vom Logistikstandort die Kienitzer Straße in Richtung Rangsdorf Zentrum befahren.

Umwege

Den Vorschlägen der Verwaltung zufolge soll es zwischen der Kreuzung am Südring-Center und der Winterfeldallee keine Kreuzungsbereiche zu dem Wohngebiet zwischen Nymphensee und Winterfeldallee mehr geben. Erst an der Winterfeldallee soll ein Kreisverkehr die Zufahrt zur Kienitzer Straße ermöglichen. Für die Gewerbetreibenden gleich an der Kreuzung zur B96 heißt das: Auch sie müssen künftig zuerst in Richtung Zentrum, erst an der Winterfeldallee ginge es dann wieder Richtung B 96. Auch die direkte Zufahrt von der Kienitzer Straße zum Fahrradhändler Krause, zur Sparkasse oder den anderen Gewerbebetrieben nahe der B 96 wird nicht mehr möglich sein. Kunden müssen den aktuellen Planungen zufolge einen erheblichen Umweg über die Winterfeldallee und den Nymphenseeweg in Kauf nehmen. Bürgermeister Rocher hat für den 3. März zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, auf der die Vorschläge diskutiert werden sollen.

Von Udo Böhlefeld