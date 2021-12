Zuteilung zu Grundschulen: Rangsdorf will Schulbezirke ändern

Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf will für das kommende Schuljahr die Schulbezirkssatzung ändern. Diese legt fest, welches Gemeindegebiet welcher Grundschule zugeteilt ist, also in welche Grundschule jedes Kind geht.

Im Sommer 2022 seien – nach derzeitigem Kenntnisstand der Gemeinde – etwa 140 Kinder im Einschulungsalter. Da aber jedes Jahr etwa 20 Kinder im Rahmen des Einschulungsverfahrens zurückgestellt würden, sei allerdings davon auszugehen, dass nur etwa 120 Kinder tatsächlich im Sommer starten, so die Gemeinde in ihrem Satzungsänderungsantrag. Daraus ergebe sich das Problem, dass die Klassen an der Grundschule Groß Machnow viel kleiner seien, als an der Grundschule Rangsdorf.

Zuordnungen für Grundschulen ändern sich

Um hier zu einer gerechten Verteilung zu kommen, will die Gemeinde die Bereiche für die Zuteilung verschieben. Demnach sollen nun auch Kinder, die in der Langobardenstraße und der der Normannenallee wohnen, sowie die, die in den Abschnitten der Straßen Zülowprommenade, Cimbernring, Grenzweg und Sachsenkorso zwischen Langobardenstraße und Normannenallee wohnen, in den Schulbezirk aufgenommen werden, der zur Grundschule Groß Machnow gehört.

Rangsdorfer Kinder, die hier wohnen, sollen im kommenden Schuljahr voraussichtlich in der Grundschule Groß Machnow eingeschult werden. Quelle: Google Earth

Der Schulbezirk umfasst damit alle Straßenzüge östlich der Bahnlinie der Gemeinde Rangsdorf einschließlich der Ortsteile Groß Machnow und Klein Kienitz. Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits eine Grundschule besuchen, sind von den Änderungen natürlich nicht betroffen.

Über die Änderung wird abschließend in der Gemeindevertretersitzung am 4. Januar abgestimmt.

Von Lisa Neugebauer