Rangsdorf

Das Berliner Unternehmen Hydor Consult GmbH hat in der Bauausschusssitzung in der vergangenen Woche erste Zwischenergebnisse der Untersuchungen des Rangsdorfer und des Machnower Sees vorgestellt. Beide Seen haben einen extrem hohen Phosphorgehalt.

Seit knapp einem Jahr laufen die Untersuchungen der beiden Rangsdorfer Seen, die nach der Bewilligung von Landesmitteln im Mai vergangenen Jahres in Auftrag gegeben wurden. Philipp Wolke von der Hydor Consult GmbH stellte in der vergangenen Woche die ersten Zwischenergebnisse vor. Zunächst seien vorhandene Daten analysiert, temporäre Grundwassermessstellen eingerichtet und Proben entnommen worden. Dabei wurden extrem hohe Phosphorwerte festgestellt, die vermutlich durch die Düngung umliegender Landwirtschaftsflächen oder durch Eintrag aus Torfbereichen über Jahrzehnte hinweg eingetragen wurden.

Wasser läuft unkontrolliert ab

Auch die Zu- und Abflüsse des Rangsdorfer Sees wurden untersucht. Schon das Wasser des Glasowbachs mit seinen stark schwankenden Durchflussmengen enthält eine sehr hohe Phosphorkonzentration. Über die Jühnsdorfer Gräben gibt es keinen Zufluss zum See. Allerdings läuft nach wie vor unkontrolliert Wasser auf der Westseite des Sees ab. Dort liegt das Gelände rund 20 cm unter dem Sollwasserstand des Sees.

Noch bis zum Ende des Jahres sollen weitere Proben, Analysen der Ablagerungen, des Grundwassers und der Durchflussmengen durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, im Januar 2022 die Abschlussergebnisse beider Untersuchungen vorzustellen und konkrete Maßnahmen zur Rettung der beiden Seen vorzuschlagen. Die Rettung und Sanierung des Machnower Sees ist Ziel der Untersuchung der Firma BCE Björnsen Beratende Ingenieure, deren vorläufiges Ergebnis von Nico Trauth präsentiert wurde.

Bis zu vier Meter Schlamm

Für die Wasser- und Nährstoffbilanzierung wurden Messstellen eingerichtet. Außerdem erfolgte eine Seevermessung, die zeigte, dass die Schlammschicht zwischen 2009 und 2020 um bis zu 20 cm zugenommen hat. Bis zu vier Meter dick ist die Schlammschicht des Machnower Sees. Die Wassertiefe ist zu gering und steigende Temperaturen verschärfen die Situation weiter. „Der stetige Temperaturanstieg und der Mangel in der Wasserbilanz zeigen den Klimawandel im regionalen Bereich“, erläuterte Trauth. Der See war im vergangenen Sommer komplett trocken. Auch der Machnower See leidet unter erhöhten Phosphorkonzentrationen, die durch Dünger von landwirtschaftlich genutzten Flächen, aber auch von Torfschichten verursacht werden. Der Einfluss von Wasserentnahmen wird noch untersucht.

Von Udo Böhlefeld