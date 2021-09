Rangsdorf

Die Rangsdorfer Künstlerin Alexandra Liese hat ein neues Buch herausgebracht: „Die Goldene Kugel“ heißt es und beinhaltet ein altes Märchen, das Leser dazu anhalten soll, ihr eigenes Leben zu reflektieren.

Künstlerin Alexandra Liese aus Rangsdorf hat ein neues Buch veröffentlicht: das Märchen "Die Goldene Kugel". Quelle: Lisa Neugebauer

Für das Buch hat sich Liese mit der Märchen-Therapie beschäftig – einer Strömung der psychologischen Behandlung, die das Vorlesen und Besprechen von Märchen in den Mittelpunkt stellt. In dieser Theorie, der Liese in ihrem Buch folgt, können Märchen dabei helfen, sein Leben zu reflektieren und Krisen hin zu einem selbstermächtigten und erfüllten Leben zu überwinden.

Lesen Sie auch:

Künstlerin Alexandra Liese verfasst Ur-Märchen neu

Besonders Ur-Märchen, also meist nur mündlich überlieferte Märchen, die den Grundstock vieler anderer Erzählungen bilden, seien dafür gut geeignet, sagt Liese. „Die Goldene Kugel“ sei eines davon und beinhalte grundlegende Motive, die sich auch in jedem Leben wiederfinden lassen: „Da ist zum Beispiel der Königssohn, der sich ins Abenteuer stürzt – ein Symbol dafür, dass junge Erwachsene sich von den Eltern loslösen und ihr eigenes Leben finden müssen“, sagt Liese. „Oder auch der Kampf gegen den Drachen – also die Situation, sich seinen Ängsten zu stellen.“

Die Künstlerin ist überzeugt davon, dass das Vorlesen der Geschichte gerade Kinder und Jugendliche zum Nachdenken anrege. „Es ist eine Art Lebenstherapie – eine riesengroße Hilfe, um ein selbstermächtigtes Leben zu führen“, sagt Liese. Sie selbst habe das Märchen erstmals von einer älteren Freundin gehört. „Ich hatte Gänsehaut und dachte: Das passt auch perfekt auf mein Leben – auch ich musste schon ein paar Drachen bekämpfen.“

Kinder sollen durch Märchen zum Nachdenken angeregt werden

Liese entschloss sich, das Märchen in einer eigenen Version zu veröffentlichen. Illustriert ist das Buch mit vielen Buntstift-Zeichnungen der Künstlerin. Während ihr 15-jähriges Kind die Geschichte beim Vorlesen als Märchen abgetan habe, habe ihr Zehnjähriger der Erzählung sehr aufmerksam gefolgt, sagt Liese. „Wir haben uns dann noch darüber unterhalten und das war eine schöne Erfahrung für uns beide.“ Sie glaubt fest daran, dass er sich da etwas für sein eigenes Leben rausziehen konnte.

Auch zu ihrer täglichen Arbeit will Liese „Die Goldene Kugel“ nun öfter mitbringen. Die Künstlerin aus Rangsdorf unterrichtet an mehreren Schulen bildende Kunst, gibt Kurse im Malen oder leitet Arbeitsgruppen zu verschiedenen kreativen Themen, meist mit Kindern und Jugendlichen. „Auch da besprechen wir oft die Lebenssituationen der Kinder, denn bei der kreativen Arbeit öffnen sie sich mir“, sagt Liese. Das Märchenbuch soll dafür einen weiteren Ansatz bieten.

Das Buch „Die Goldene Kugel“ kostet 20 Euro und ist am besten über die Internetseite www.atelierliese.com erhältlich.

Von Lisa Neugebauer