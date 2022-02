Baruth

Das Interesse an Industrie- und Gewerbeflächen im Raum Baruth scheint immens. Nach dem MAZ-Beitrag „Bernhardtsmüh wächst um 30 Hektar“ in der vergangenen Woche erreicht die Redaktion die Information, ein weiterer Großinvestor bekunde Interesse, sich dort auf rund drei Dutzend Hektar ebenfalls ansiedeln zu wollen. Was ist an dieser Information dran? Die MAZ fragte nach.

Berliner Immobilienmaklern bestätigen das Interesse an Industrie- und Gewerbeflächen auch 50 Kilometer südlich der Hauptstadtgrenze. Einer der Männer sagt: „Es gibt für diesen Raum relativ große beziehungsweise viele Nachfragen“ und „ja, wir sind im Gespräch“. Mehr gebe es dazu bisher nicht zu sagen, auch nicht, in wessen Auftrag man unterwegs sei.

Im Bilde über solches Interesse ist man auch bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Deren Pressesprecher Alexander Gallrein sagt aber nur: „Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Gerüchten und Spekulationen.“ Auch Irene Beringer, Sprecherin von Brandenburgs Wirtschaftsministerium, erklärt: „Fragen rund um potenzielle Ansiedlungen kommentieren wir generell nicht. Gespräche mit potenziellen Investoren müssen vertraulich bleiben. Wir bitten um Verständnis.“

Bürgermeister Peter Ilk: Investition mit Riesenwasserbedarf

Ganz andere Töne kommen aus dem Rathaus in Baruth. Dort sieht man „branchenfremde“ Investoren offenbar nicht gern. Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) sagt: „Nach unserer Information geht es um eine Investitionsanfrage aus einem Bereich mit Riesenwasserbedarf. Wohin das führt, sehen wir bei Tesla.“ Für Baruth mache es keinen Sinn, im Industriegebiet noch andere Branchen hinzu zu fügen, schon gar keine Konkurrenten, so Ilk. Der Verwaltungschef erklärt: „Wir haben dafür zu sogen, dass die ansässigen Firmen bleiben und dass sich unser Mittelstand wohlfühlt.“

Eines versteht Ilk nicht: „Warum rennen Investoren zuerst zur Landesregierung, ohne uns hier vorher mal zu fragen? Wenn wir vor Ort dagegen sind, dann passiert mit einem Gebiet gar nichts, dann gibt es dafür keinen Bebauungsplan und nichts. Noch haben wir kommunale Selbstbestimmung.“ Natürlich sei er nicht gegen neue Unternehmen und entscheiden müssten das letztlich ohnehin die Stadtverordneten. „Aber wir haben jetzt schon keine Arbeitskräfte mehr, wir wissen kaum, wo wir noch Bauland für Wohnungen ohne Lärm schaffen können, und der Verkehr darf auch nicht mehr beliebig zunehmen.“

SVV-vorsitzender Michael Ebell will vorhandene Unternehmen stärken

Michael Ebell (Linke), Forstingenieur und Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Baruth, ist derselben Meinung und ergänzt: „Wir haben uns als nachhaltige Kommune mit den Kernkompetenzen Holz, Wasser, Nützlingszüchter und künftig auch mit der Wasserstoff-Produktion auf die Fahnen geschrieben, unsere Stärken zu stärken.“ Da sei es logisch, vor allem vorhandene Unternehmen zu unterstützen, so Ebell.

Und der Kommunalpolitiker verweist noch auf diese Aspekte: „Wald wird inzwischen zu exorbitanten Preisen gehandelt, weil bei Banken mit den niedrigen Zinsen nichts mehr zu holen ist.“ Zudem sei illegalen internationalen Finanzgeschäften inzwischen ein Riegel vorgeschoben, so Ebell. „Und nun suchen Großanleger nach anderen Renditeformen. In Krisenzeiten waren Goldanlagen oder der Kauf von Grund und Boden schon immer eine lukrative Alternative.“ Baruth hat neben den Industriegebieten Bernhardtsmüh I bis VI und Birkenpfuhlheide mit Bernhardtsmüh VII ein letztes großes Areal am Industriegebiet in der Schublade.

Bürgermeister Peter Ilk: Baruth ist sehr begrenzt

Genau darauf schielen Investoren offensichtlich. Doch noch steht dort Wald und der Rathauschef erklärt sowohl vor Stadtverordneten als auch gegenüber Investoren oder der MAZ: „Wir entwickeln sowas nur noch bedarfsgerecht.“ Und Ilk sagt: „Wir sind laut Landesentwicklungsplan ,grundfunktionaler Schwerpunktort’, also Grundzentrum. Damit sind wir zwischen unseren Landschaftsschutzgebieten ganz begrenzt – zwei Hektar Wohnbauland je 1000 Einwohner.“ Das seien ohne Lückenschluss in der Stadt ganze neun Hektar, „also im ganzen Stadtgebiet knapp 100 Grundstücke“, sagt Ilk.

