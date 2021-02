Teltow-Fläming

Als letztes deutsches Bundesland hat Brandenburg zum Jahresende die Pflicht zum Nachrüsten von Rauchmeldern auch für privat genutzte Wohnräume umgesetzt. Kurz vor dem Stichtag, dem 31. Dezember, waren vielerorts die Regale leergefegt und die Terminkalender vieler Elektriker mit Aufträgen zum Installieren der lebensrettenden, handtellergroßen Geräte unter der Zimmerdecke voll.

„Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist Brandenburg bei der Einführung einer wichtigen Neuerung wieder einmal hinterhergehinkt“, sagt Elektro-Meister Falko Fröhlich aus Kloster Zinna. „Schon vor vier Jahren habe ich mich für Rauchmelder-Installation zertifizieren lassen und bin als Brandenburger von Kollegen aus anderen Ländern dafür ausgelacht worden“, so Fröhlich. Dass es tatsächlich alle geschafft haben, die dafür vorgesehenen Räume bis zum Stichtag auszurüsten, bezweifelt der Fachmann. Denn Kontrollen in Privatwohnungen und -häusern sieht die im Baurecht verankerte Bestimmung nicht vor.

Anzeige

„Was beim Thema Rauchmelder in den Haushalten tatsächlich passiert ist, weiß derzeit niemand so genau. Dort, wo man der Pflicht nicht nachgekommen ist, wird man es wohl nur dann feststellen, wenn die Versicherung nach einem Brand prüft, ob es Rauchmelder gab“, beschreibt Jüterbogs Feuerwehr-Chef Lutz Selent die Situation. Dass die Versicherung bei fehlendenden Meldern zahlt, glaubt er nicht.

Der Rauch ist tödlicher als das Feuer

Dass die Pflicht zur Installation in allen zum Schlafen geeigneten Räumen, Fluren und Treppenhäusern längst überfällig war, davon ist Selent überzeugt. „Denn der Rauch ist bei einem Brand viel öfter das Tödliche, als das Feuer.“ Selbst dort, wo die Feuerwehr die Flammen in den Griff bekommt, kommt für die im Rauch erstickten Bewohner oft jede Hilfe zu spät.

Das sieht auch Selents Luckenwalder Amtskollege Jens Reichwehr nicht anders. „Fakt ist, dass Rauchmelder helfen, einen Brand schon im Entstehen zu entdecken und so zur Schadensminimierung beitragen“, weiß der Feuerwehr-Chef aus langjähriger Erfahrung.

Vor allem die großen Vermieter haben sich seiner Kenntnis nach rechtzeitig um die fristgemäße Nachrüstung der Lebensretter gekümmert und die Installation zumeist von Fachleuten erledigen lassen, um eine Rechnung und somit auch einen Nachweis zu bekommen. Grundsätzlich kann aber jeder die Geräte auch selbst anschrauben, was meist in wenigen Minuten erledigt ist.

Lesen Sie auch Was tun beim Rauchmelder-Alarm? Rathenower Feuerwehr gibt Ratschläge

Angesichts des offenkundigen Nutzens nehmen die Feuerwehrleute gerne in Kauf, dass sie in Zukunft wohl öfter als bislang auch wegen eines Fehlalarms ausrücken müssen. „Das ist immer noch besser, als zu spät zu kommen“, sagt Selent, dessen Kameraden das im Vorjahr mehrfach erlebten und in diesem Jahr bereits einmal wegen eines auf dem Herd vergessenen, stark qualmenden Topfes im Einsatz waren.

Von Uwe Klemens