Blankenfelde/Rangsdorf/Zossen

Bahnbenutzer im Nordosten des Landkreises Teltow-Fläming müssen sich noch einige Zeit in Geduld üben. Die Baustelle an der Dresdner Bahn und an der S-Bahn Linie 2 im Bereich Blankenfelde werden weit über den April 2023 hinaus fortgesetzt. Bis in den November nächsten Jahres sind im Bereich Glasower Damm Süd bis Rangsdorf umfangreiche Baumaßnahmen an der Fernbahn vorgesehen. Dafür müssten beide Gleise gesperrt werden, heißt es von der Deutschen Bahn.

Zu den Arbeiten, die ab April nächsten Jahres erfolgen, gehört der Baubeginn für die Eisenbahnunterführung der Karl-Marx-Straße und der Neubau des Kombibahnsteigs am Regional-Bahnhof Blankenfelde. Weiter steht die Erneuerung des Oberbaus für Geschwindigkeiten bis 200 km/h an sowie der Einbau von Weichen und der Neubau der Oberleitungs- und Signalanlagen.

Umbau des Bahnhofs Zossen noch bis 2024

Auch der Umbau des Bahnhofs Zossen fällt in die Sperrzeit. Dieser Um- und Neubau betrifft die gesamten Gleisanlagen und soll sich bis in das Jahr 2024 ziehen. Am Hauptgebäude gibt es dabei keinerlei Änderungen. Allerdings wird der alte Tunnel zu den Gleisanlagen durch einen neuen ersetzt. Den bisherigen Planungen zufolge sollen die Züge der Regionalbahnlinien RE 8, RB 24 und RE 8 V erst ab Dezember 2025 wieder im Bahnhof Zossen Halt machen. Südlich Zossens sind in Richtung Dresden für das Jahr 2023 keine Sperrzeiten geplant.

Das S-Bahn-Gleis in Blankenfelde wird bis zum Regionalbahnhof verlängert. Quelle: Udo Böhlefeld

Noch bis zum 17. April nächsten Jahres soll der parallel verlaufende Streckenabschnitt der S-Bahn zwischen Mahlow und Blankenfelde gesperrt bleiben. Ob der Neubau des Kombibahnsteigs am heutigen Regionalbahnsteig dazu führt, dass die S-Bahn auch den Rest des Jahres 2023 nur bis Mahlow fährt, beantwortete die Bahn vage: „Bei Streckensperrungen werden die S 2, S 25 und S 26 in den betroffenen Abschnitten durch Busse ersetzt. Einzelheiten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, hieß es auf Anfrage.

RE 5 wird RE 8 im Schienenersatzverkehr

Von den Regionalbahn-Sperrungen im nächsten Jahr betroffen sind die aktuell noch als RE 5 und RE 7 geführten Bahnlinien. Der RE 5 wird allerdings ab Dezember 2022 von der ODEG als neuer RE 8 Berlin – Elsterwerda übernommen. Gleichzeitig bedient die Deutsche Bahn mit der neuen Linie RB 24 den Abschnitt Flughafen BER T1-2 – Wünsdorf-Waldstadt.

Beide Zuglinien werden entsprechend der Bauplanungen mindestens von April bis November nächsten Jahres durch Schienenersatzverkehr abgelöst. „Das Ersatzverkehrskonzept mit Bussen befindet sich derzeit in der Erarbeitung. Einzelheiten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, heißt es von der Deutschen Bahn.

Auch Fernverkehrsnutzer müssen sich in der Zeit umstellen: So werden die Eurocity-Züge Hamburg – Berlin – Dresden – Prag über die Anhalter Bahn via Jüterbog und Falkenberg umgeleitet. Dabei verlängert sich die Fahrzeit um etwa 20 Minuten. Der Intercity von Warnemünde über Berlin nach Dresden fährt nur noch bis zum BER und endet dort. Lediglich zwei Zugpaare von und nach Chemnitz werden über Riesa umgeleitet, allerdings dann ohne Halt in Dresden.

Von Udo Böhlefeld