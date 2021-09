Dahmeland-Fläming

Arndt Conrings Sohn Johann war noch nicht einmal drei Jahre alt und schon hatte er die Geschäftsidee. Er wünschte sich von seinen Eltern, den Inhabern des Naturhofs Heidesee, zwei Hühner und legte damit den Grundstein für ein Geschäftsmodell, das jetzt fast drei Jahre später erste Früchte trägt. Die Zauberformel lautet mobile Geflügelhaltung – eine Art Caravaning für Hühner.

Frische Bio-Freilandeier auf dem Naturhof in Friedersdorf

Was sich dahinter verbirgt, erläutert Johanns Mutter Sylvia den Besuchern des Naturhofs im Weg Zur Mühle 2A in Friedersdorf gern. Den Kern bildet ein auf dem Hof zu bewundernder Mobilstall für 120 Hühner, dessen Klappe sich gegen 10 Uhr hebt und bei Sonnenuntergang wieder geschlossen wird. Das eröffnet den Tieren die Chance, jederzeit über eine Leiter gemütlich auf die Wiese zu spazieren. Der Clou daran: Der Mobilstall kann ähnlich wie ein Wohnwagen den Standort wechseln, sodass die Hühner direkt vor ihrer „Haustür“ immer das frischeste Grün finden. Ein Besucher brachte es so auf den Punkt: „Das sind quasi Bio-Freilandeier hoch Drei.“

Und wer sich fragt, wozu das Trampolin vor der „Haustür“ dient, erfährt kurzerhand, dass es den Hühnern als Schutz vor Greifvögeln dient. Caravaning liegt damit offenbar nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Hühnern voll im Trend.

Die Hühner genießen ihre Art von Caravaning. Quelle: Franziska Mohr

Hühner halten sich meist in der Nähe des Stalls auf und nehmen dort, um Parasiten vorzubeugen, auch gern Sandbäder, sodass Grünflächen rund um die Stallanlagen oft ziemlich abgegrast aussehen. Ist dies der Fall, so zieht der Mobilstall, in dem die Hühner über Nippeltränken auch mit Wasser versorgt werden, weiter. Und schon haben die Hühner wieder frisches Grün. Das klingt einfach, ist aber arbeitsintensiv. Schließlich müssen bei jedem Ortswechsel nicht nur die Einfriedung, sondern auch die Zuleitungen für die Medienträger mit umziehen.

An einem Tag bis zu 114 Eier

„Ein Aufwand, der sich lohnt“, sagt Sylvia Conring stolz. Schließlich konnte sie seit der Anschaffung des „Hühner-Caravan“ im August bei den derzeit 120 Hühnern schon an einem einzigen Tag 114 mobile Eier „ernten“. Ihr bisheriger Rekord. Dabei legen die sechs auf dem Naturhof vorhandenen Rassen von Königsberger über Sperber bis Sussex neben weißen auch sehr facettenreiche Eier in allen möglichen Brauntönen.

Im Frühjahr wollen die Conrings ihre mobile Geflügelhaltung auf insgesamt etwa 1000 Hühner erweitern. Das Land Brandenburg gewährt ihnen dafür eine Förderung von 40 Prozent, sodass sich auch die Anschaffung eines etwa 12000 Euro teuren Automaten für den Verkauf lohnt. Perspektivisch wird Sylvia Conring auch andere Eierprodukte wie Likör, selbst gemachte Nudeln oder Plätzchen anbieten. Noch aber reicht dafür die Eiermenge nicht.

Schon jetzt aber können Radler, Spaziergänger und natürlich Nachbarn auf dem ehemaligen FRIDAG-Gelände, das Arndt Conring 2006 aus der Insolvenzmasse erwarb, die frischen mobilen Eier ebenso kaufen wie den Honig des Gussower Imkers Wolfgang Lohmann oder große Rundballen Heu und Stroh. Wer Glück hat, bekommt dazu je nach Zeit auch noch eine Führung über den Naturhof mit seinen Ziegen und Pferden. Dessen Mitarbeiter bewirtschaften insgesamt eine Fläche von 800 Hektar, auf denen neben den 100 Hektar Grünland auch Hafer, Weizen und Gerste angebaut werden.

Der Chef schwört auf Kabeljau

Der Fischgeruch begleitet den Inhaber vom Fischhof am Mellensee schon sein ganzes Leben lang. Mit ihm ist Andreas Gebauer aufgewachsen. Kein Wunder, wenn Vater Jochen Fischereiingenieur ist, der auch als Senior noch unter anderem in Zech am See, in den Kiesgruben in Horstfelde oder aber in Sperenberg im vorderen Krummensee auf Fischfang geht.

Gemeinsam mit seiner Frau Renate hat er den Fischhof aufgebaut und dort 1998 auch den Hofladen eröffnet, ehe ihn vor sieben Jahren Sohn Andreas mit seiner Frau Nicole übernahm. Eigentlich wollte auch Andreas Fischer, genauer Hochseefischer, werden, doch daraus wurde in der DDR nichts. So lernte er Bautischler, blieb aber stets den Fischen treu.

Heute gehört für ihn zum Alltag, dass nach Lebendlieferungen auch aus dem Großhandel Rostock oder der Seenfischerei Angermünde Hecht, Forelle, Zander oder Aal in seiner Fischhalle schwimmen, ehe er sie zum Frischverkauf anbietet. Diese Lebendfischhalle besitzt einen eigenen Wasserkreislauf mit Brunnenwasser. In ihr können Besucher von Senior Jochen Gebauer gelegentlich auch noch so manches über die Aufzucht und Haltung der verschiedensten Fischarten erfahren.

Fischhof am Mellensee: Heilbutt ist besonders begehrt

Bei den Kunden besonders begehrt ist Heilbuttfilet, von dem Nicole Gebauer zufolge teilweise bis zu 100 Kilogramm pro Woche über den Ladentisch gehen. Aber auch Zander- oder Rotbarschfilet werden sehr gern gekauft, während der Chef auf den ähnlich wie ein Schnitzel goldbraun kross gebratenen, schmackhaften Kabeljau schwört.

Leckere Räucherware direkt aus dem Rauch. Quelle: Franziska Mohr

Wer den Fisch lieber geräuchert mag, für den wird die Ware mindestens vier Stunden in Trockensalz gelegt, über Nacht stehengelassen und dann in einem der zwölf Räucheröfen, acht davon sind mobil, im Rauch konserviert und aromatisiert. 16 Sorten Räucherfisch stehen hier zur Auswahl.

„Die meisten Kunden wollen den Fisch mundgerecht, möglichst grätenfrei und am besten schon fertig zubereitet“, sagt Andreas Gebauer. Deshalb haben die vier festangestellten Mitarbeiter sowie die beiden Minijobber mit dem Schneiden, Salzen, Waschen und Räuchern des Fisches alle Hände voll zu tun. Mehr als 80 Prozent der Fischsalate werden direkt vor Ort zubereitet. Von den einheimischen Fischen sind Zander und Aal am begehrtesten, während sich der recht magere Schlei mit seinen vielen Gräten keiner besonderen Beliebtheit erfreut.

Auch das Pulen beim Karpfenessen mögen Gebauer zufolge die Leute nicht sonderlich gern. Begehrt bei den Kunden sind die beiden im Glas angebotenen, selbstgefertigten Fischsuppen, das Häckerle, der Lachssalat sowie die Dill- und Knoblauchhappen. Ungeschlagen aber sind die im Hofladen angebotenen Brötchen mit Bismarckhering, Matjes, Seelachs oder Aal.

Letztere werden selbstverständlich auch an den mobilen Wagen des Fischhofs Mellensee verkauft, die unter anderem dienstags in Mittenwalde an der Sparkasse sowie auf den Parkplätzen der Netto-Märkte in Rangsdorf (donnerstags) und Blankenfelde (freitags) stehen. Wer hier oder direkt im Hofladen in Mellensee auch noch Tipps für die Zubereitung benötigt, bekommt sie selbstverständlich gratis dazu.

Im Überblick Naturhof Heidesee Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr, freitags ist Futtertag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr. Am Wochenende ist ein Besuch nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich. Kontakt: 033767 899681 oder Mail: s.conring@naturhof-heidesee.de Fischhof am Mellensee Öffnungszeiten: Montat 13 Uhr bis 17 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag. Kontakt: 03377 301050 oder www.fischhof-mellensee.de

Von Franziska Mohr