Rehagen

In Rehagen ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 0.30 Uhr ein Auto ausgebrannt. Ein Zeuge informierte Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Opel, welcher auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Straße Am Busenberg stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus.

Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen, so die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Von MAZonline