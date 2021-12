Rehagen

Auf der Kita-Baustelle Rehagen geht es mit der „Mäusetreff“-Erweiterung nicht nur um die 30 neuen Plätze für Kinder bis drei Jahre – es geht auch um mehr als die Hälfte der 800.000 Euro Baukosten. Ursprünglich hatte der Gemeinderat Am Mellensee für den wachsenden Ortsteil eine schnelle Lösung mit Containern gewollt, um die Räume später auch als Jugendclub, Archiv oder Seniorentreff nutzen zu können. Die Verwaltung plante um in Holzbauweise, doch dann wurde Holz so teuer, dass jetzt Stein auf Stein gebaut wird.

Hinzu kam neben der langen Zeit bis zur Baugenehmigung noch eine Verzögerung: Im Boden war Asbest gefunden worden, der musste entsorgt werden. Dafür hatte der Gemeinderat einen fünfstelligen Nachschlag bewilligt. Und nun geht es um 430.000 Euro Fördergeld. Wird die Erweiterung nicht pünktlich bis zum Sommer fertig wird, muss die Gemeinde die gesamten Baukosten allein tragen.

Von Jutta Abromeit