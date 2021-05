Ein verrücktes Jahr ist vorüber: Der denkmalgeschützte Backsteinbau Rehagen war nicht pünktlich startklar, provisorisch wurde in Jüterbog unterrichtet. Und die Initiatorinnen der Montessori-Schule haben keinen großen Geldgeber.

Jetzt ist die Kranich-Naturschule aus ihrem vorübergehenden Domizil in der Evangelischen Grundschule Jüterbog in ihre Heimstatt Rehagen umgezogen, in die alte und denkmalgeschützte Schule. Quelle: Jutta Abromeit