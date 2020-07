Rehagen

Jetzt scheint der Rehagener Frank Richter dort gekommen zu sein, wo er hin wollte – seine Firma Stellensender.TV vermittelt im Internet ab kommenden Montag Jobs, als erstes Unternehmen bundesweit vor laufender Kamera. Dazu hat sich der gelernte Industrie-Kaufmann und Kommunikationswissenschaftler Prominente ins Boot geholt: die Moderatoren Jasmine La Noutelle ( RBB und Sat.1), Matze Brandt ( Radio Energy und MDR) sowie Daniel Claus ( Radio Fritz) und als Premieren-Gäste das DJ-Duo Stereoact. Letztere produzierten für Kerstin Ott den Hit „Die immer lacht“ und arbeiteten unter anderen mit Helene Fischer.

Die Moderatoren Jasmine La Noutelle (RBB und Sat.1) und Matze Brandt (Radio Energy und MDR). Quelle: Privat

Anzeige

Bereits vor einem Jahr war der heute 47-Jährige mit der Idee Joblixx im Format Telejobbing gestartet. „Doch ich habe einiges an Lehrgeld zahlen müssen“, erzählt er. So sei er trotz gewissen Erfolgs auf Messen teils nicht für voll genommen worden. „Der Grund war: Ich habe alles allein machen wollen, also auch mit dem Mikrofon vor der Kamera gesessen.“ Als Unterhaltungsprofi und DJ hatte er das nicht als Problem gesehen. Doch nun habe er wohl das Richtige gefunden.

Weitere MAZ+ Artikel

Kunden: Berliner Zoo , Mittelständler und Global Player

„Jobbörsen gibt es im Internet Tausende“, erklärt Richter. Doch moderiert und vor laufender Kamera, damit sei er der Erste. Geworben habe er für diese Art der Arbeitsplatz-Vermittlung seit Mai. Inzwischen gehörten neben regionalen Mittelständlern auch Global Player wie Amazon oder die KfW-Bank, der Zoo Berlin oder eine Nürnberger Versicherung zu seinen Kunden, sagt er.

Angeboten würden verschieden lange Präsentationen, möglich seien verschiedene Inhalte wie reiner gesprochener Text, Bilder oder Videos. „Kleine Filme haben bisher erstaunlich wenige Firmen auf ihrer Internetseite“, meint Richter. Auch dazu könnten Firmenmitarbeiter in die Geschäftsräume oder Werkhallen der Auftraggeber kommen, sagt der Mann, der 14 Jahre lang eine eigene Musikagentur hatte. „Die längste Präsentationsmöglichkeit für einen Job in der Sendung sind zwei Minuten“, erklärt er. Nach der Live-Vorstellung blieben die präsentierten offenen Stellen noch 30 Tage im Netz. Um das alles übersichtlicher zu machen, habe er für jedes Bundesland eine eigene Mediathek eingerichtet.

Offene Lehrstellen werden extra präsentiert

Angesichts der noch immer 6.400 offenen Lehrstellen in Brandenburg würden solche Plätze in der Sendung extra präsentiert. „Das macht bei uns Daniel Claus, der Jüngste. Er ist Mitte 20 und spricht die Sprache der Jugendlichen“, so der Medienmensch Richter.

Sein Drei-Mann-Unternehmen startet mit der ersten Sendung am Montag, dem 3. August, um 19 Uhr. Dann interviewen die Moderatoren zwischen den ersten Stellen-Präsentationen das Duo Stereoact. „Außerdem legen sie dazwischen zweimal 20 Minuten lang auf“, sagt Richter, darauf freue auch er sich. Denn die beiden belegten aktuell in den deutschen i-Tunes-Charts die Plätze 1 und 6, sagt ihr Ex-Kollege Frank Richter. Bei dem zu Hause, wenngleich lange ungenutzt, immer noch ein Klavier steht.

Von Jutta Abromeit