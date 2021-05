Rehagen

In diesen Tagen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Dass jemand das doppelte Risiko eines Neustarts unter Pandemiebedingung wagt, gibt es auch in der Region. Am 1. Mai um acht Uhr öffnete das Ehepaar Johanna und Barnabás Kubina seinen Laden an der Rehagener Chausseestraße. Er heißt „ReMatur“, um den Bezug zum Dorf, die handwerkliche und die ökologische Ausrichtung zu unterstreichen.

Weil, anders als vorausgesagt, fast den ganzen Tag schönes Wetter herrschte und die Kubinas im Vorfeld für Werbung sorgten, kamen die beiden glücklichen Ladeninhaber nachmittags erstmals zum Durchatmen: Neben Neugierigen aus Am Mellensee und Umgebung waren viele Radwanderer und motorisierte Ausflügler unterwegs, die das Werbeschild und den Aufsteller an der Straße sahen und auf den Hof kamen.

In der ersten Woche steht noch ein Aufsteller vor dem Laden Chausseestraße 35 Quelle: Andrea von Fournier

Vor allem frische Brötchen, Kuchen und Kaffee fanden dankbare Abnehmer. „Vier Mal mussten wir bis mittags nachbacken“, sagte Barnabás Kubina, der streng auf die Corona-Hygiene achtete, sichtlich überrascht. Sein Steckenpferd ist das Bierbrauen, eine der Ideen, die zur Unternehmensgründung als GmbH führten. Gleich im Eingangsbereich des kleinen Geschäfts mit zwei abgeteilten Bereichen stehen seine Biere, die ebenfalls guten Absatz fanden.

Für die Backwaren haben die Kubinas mehrere Lieferanten, zur Hälfte davon Biobäcker. Eine Tochter sorgt mit für Kuchen. Das Paar hat in einen guten Ofen investiert und backt die Rohlinge selbst. So können sie sich dem Bedarf anpassen. Das wollen sie auch bei den Öffnungszeiten, die zurzeit noch nicht in Stein gemeißelt sind.

Einladend, doch die Corona-Regeln wurden von allen beachtet. Quelle: Andrea von Fournier

Rechts des Eingangsbereichs kann der Kunde von der Chefin selbst hergestellte Seifen mit natürlichen Inhaltsstoffen kaufen. Es gibt Liköre und Marmeladen, eigenen Honig und in der Vitrine allerlei Seifenschalen, ebenfalls von Johanna Barnabas’ Hand. Eine Kollegin von ihr steuerte fantasievolle Papierfiguren auf künstlerischem Niveau bei, die als originelles Mitbringsel Absatz finden können.

Hühner, Schafe, Ziegen auf dem Hof nebenan

Dass „Öko“ und „Bio“ bei Familie Barnabas groß geschrieben werden, erkennt der Besucher beim Blick auf den Hof neben dem Laden: Hühner und Ziegen, Schafe, Hund, drei Schweine, Gänse, Bienenvölker und selbst ein Esel bevölkern ihn. Wer denkt, dass Johanna und Barnabás Kubina aus der Landwirtschaft kommen, irrt gewaltig. Die beiden sind Berufsmusiker mit Engagements in verschiedenen Klangkörpern. Der gebürtige Ungar ist Hornist beim Deutschen Sinfonieorchester, seine Frau Bratschistin an der Komischen Oper.

Der Umzug ins große, renovierungsbedürftige Fachwerkhaus an der Rehagener Durchfahrtsstraße und fünf Kinder, drei davon noch zu Hause, sollten eigentlich Aufgabe genug sein, um die Tage zu füllen. Doch als die Pandemie begann und die Musiker von heute auf morgen in den völligen Lockdown gingen, Proben und Konzerte wegfielen, reifte die Geschäftsidee sehr schnell. Barnabás Kubina sieht bald dem Ruhestand entgegen und will sich rechtzeitig ein neues Betätigungsfeld suchen.

Gäste kommen gern wieder

Seine Frau befasst sich schon länger mit der Seifenherstellung, auch Honig wird verkauft und so entschloss sich das Paar vor einem Jahr, die Zeit zur Vorbereitung des neuen Standbeins zu nutzen. Man hätte schon früher öffnen können, allein das Einholen aller nötigen Genehmigungen dauerte bis in den April. Doch nun ist der Laden eingerichtet, die Kaffeemaschine schenkt am ersten Tag ungezählte Gratis-Kaffees und Cappuccini aus und die Besucher staunen und sind durchweg erfreut über das unerwartete Angebot. Ehepaar Schöne aus Siethen machte Halt bei seiner Radtour, genoss Kaffee und packte Kuchen in die Fahrradtasche. „Bestimmt kommen wir wieder vorbei. Liköre, Honig und Seifen sind ja tolle Geschenke“, befanden sie, bevor sie zum Rückweg starteten.

Von Andrea von Fournier