Rehagen

Eigentlich wollte Torsten Groß nur seinen Traum vom Leben in der Gemächlichkeit gesunder Landluft verwirklichen und regionale Lebensmittel im eigenen Hofladen vermarkten. Aufreibende Jobs, lange Arbeitszeiten und gutes Geld hatte er als Konditor-Meister und Hotel-Manager in renommierten Häusern in Ost- und Westdeutschland schon kennen gelernt. Also zog er 2003 nach Rehagen und eröffnete seinen Hofladen. „Das Unternehmenskonzept war gut, das Projekt durchdacht, die Kosten-Einnahme-Vorausschau war schlüssig“, sagt er. Doch da hatte er die Rechnung ohne den Wirt – also den Kunden – gemacht.

Der Dorfanger von Rehagen erwies sich als die so ziemlich unglücklichste Ecke für eine Neuansiedlung. Manch Alteingesessener beobachtete sein Tun mit wenig Wohlwollen, erinnert er sich. Es seien ihm Steine in den Weg gelegt worden, sagt er, Ämter, von denen er es nie ahnte, kamen vorbei und wollten Auskünfte, erließen Auflagen. „Würde mich heute jemand fragen, ob ich das nochmal machen würde, sagte ich klar „nein““.

Den Hofladen will Groß zwei Tage in der Woche offen halten Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Obgleich Torsten Groß die Erfahrungen der vergangenen 17 Jahre nicht missen will und viele nette Menschen kennenlernte, gute Gespräche führte, ärgert ihn eines ganz besonders: Als Unternehmer müsse man so viele Probleme lösen, die man gar nicht selbst verursacht habe. Er habe seit 2008 verstärkt eine „ Regulierungswut“ des Staates und der Ämter bemerkt, die auch so kleine Firmen wie seine träfe. „TSE“ geistert momentan in seinem Kopf herum. Bis Ende September müssen alle elektronischen Kassensysteme eine „Technische Sicherheitseinrichtung“ besitzen. Die macht jeden Kassenbon fälschungs- und manipulationssicher, vereinfacht die Arbeit des Finanzamtes und mindert die Möglichkeit des Steuerbetrugs. Zeit für ein gedeihliches Miteinander mit Kollegen und Kunden gehe dabei verloren, beklagt der Unternehmer.

Die Komplexität strengt den Unternehmer manchmal an

Aber es gibt für den regionalen Hofladen eine „Hauptstoßrichtung“: Die Ware, die heute Bio-Qualität haben soll, zur rechten Zeit heranzuschaffen und die Kundschaft damit zufrieden zu stellen. Dafür braucht Torsten Groß Mitarbeiter, die zu finden nicht ganz einfach ist. Zwei Packer und drei Fahrer hat er zurzeit. Sie arbeiten in Teilzeit, verdienen über dem Mindestlohn. Auch als Arbeitgeber hat er Pflichten und Termine. Und dann gibt es eben noch die vielen anderen Auflagen aller möglichen Behörden und Ämter, von denen die Umsetzung der „TSE“-Kasse aus der „Kassensicherungsverordnung“ nur ein Detail ist. „Man muss heutzutage als Unternehmer so komplex funktionieren“, sagt der Hofladen-Inhaber und fühlt sich oft regelrecht ausgelaugt. Wegen angeschlagener psychischer Gesundheit wurde auch mal eine Auszeit nötig. Was schwer für die Käufer war, die meist treue Stammkunden sind.

Torsten Groß ist seit 2007 im Onlinehandel

Weil der Hofladen nicht ausreichend trug, selbst als er einige Jahre eigenen Gemüseanbau betrieb, setzt Torsten Groß seit 2007 auf Internetpräsenz und Onlinehandel. Inzwischen hat er den Vorgang gut organisiert, es gibt den „digitalen Packplatz“ von der Online-Bestellung über Lagerwirtschaft bis zur Waage und Rechnungslegung. Nur Einpacken muss der Mitarbeiter noch selbst. Saisonales Obst und Gemüse aus der Region kommt in die Kiste, Kräuter, Biomilch aus Brodowin, Butter aus der Gläsernen Molkerei. Das war eine Idee die zunehmend Akzeptanz fand. Und in der Corona-Krise waren Groß und seine Mitarbeiter bestens aufgestellt.

Inzwischen trägt der Online-Handel mit Bio-Kisten und der Zossener Kraut- und Rübenmarkt den Hofladen. „Das Geschäft lief bis zum Sommer besser als zu Weihnachten“, sagt er, was bedeutet, dass auch viel mehr zu tun war. Eigentlich müsste Groß den Hofladen schließen. Weil der jedoch auch ein Treffpunkt im Dorf ist, eine soziale Funktion hat, bleibt er an zwei Tagen geöffnet. Nun muss sich Torsten Groß aber erstmal um „TSE“ und um Ersatz für einen dauerhaft erkrankten Packer kümmern.

Von Andrea von Fournier