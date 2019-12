Traditionsbäckerei muss schließen

Rehagen

Heute öffnet die Bäckerei Becher in Rehagen ein letztes Mal, dann schließt das Familienunternehmen. Das nicht alltägliche Handwerker-Jubiläum eines 120. Geburtstags wird es nicht mehr geben, es ist Schluss. „Es ging nicht anders“, sagt Adelheid Becher, „wir finden niemanden mehr“. Ein Zurück gibt es nicht. „Das Gewerbe ist abgemeldet, den Angestellten gekündigt“, sagt sie.

Zur Galerie Wann genau die Rehagener Bäckerei von Urahn Bernhard gegründet wurde, weiß Adelheid Becher nicht genau – Unterlagen gibt es kein mehr in der Familie, ihren kranken Mann kann sie nicht mehr fragen. Am Schild steht „seit 1904“.

Bei der 72-Jährigen laufen die Fäden in der 1904 gegründeten Traditionsbäckerei zusammen. Sie hatte einst bei der Bahn gelernt, doch mit der Ehe stieg sie um und wurde die gute Seele in dem markanten Eckhaus an der Kreuzung. Die Entscheidung fiel im Oktober, erklärt Bäckergeselle Daniel Kaiser. Er ist 40 und lernte bei Bäckermeister Gerhard Becher. „Nach dem Praktikum in der 9.Klasse wusste ich: „Das ist es.“

Bäcker mit Leib und Seele

Der Rehagener wurde Bäcker mit Leib und Seele. Als sein Meister krank wurde und auch Sohn Torsten das Geschäft gesundheitlich nicht mehr leiten konnte, war Daniel Kaiser die Hoffnung der Bäcker-Dynastie. Adelheid Becher sagt: „Er ist wie mein Sohn.“ Doch auch ihm setzte die Gesundheit im Oktober Grenzen, an seinem ersten Urlaubstag. Seither gebe es Tage, an denen er trotz Müdigkeit nicht schlafen kann. Er erzählt: „Es ist ja nicht nur das Backen, sondern alles – bestellen, leiten, organisieren. Da grübelt man schon, wie das zu schaffen ist.“

Er und sein 28 jähriger Gesellen-Kollege Kirian Wiest, ebenfalls ein Becher-Lehrling, rackern seit Jahren: täglich etwa 90 Misch- und 20 Weißbrote, 30 große, 30 kleine Baguettes, sieben Bleche Kuchen, belegt mit Äpfeln, Kirschen, Pflaumen, Blaubeeren, Bienenstich, Streuseln, Mohn oder Käsedecke, dazu in der Weihnachtszeit Kekse, Stollen und Mohnstollen. Und immer gab es Torten-Bestellungen.

Letzter Einkauf verstaut

Vor dem Geschäft verstauen Müllers aus Sperenberg ihren letzten Einkauf bei Bechers, Jahrzehnte kauften sie dort. Ebenfalls aus Sperenberg kam Mirko Kestin. Der Düsseldorfer besuchte über Weihnachten seine Eltern. „Hier, den Beutel voll Semmeln nehm’ ich mit und frier’ sie ein.“

Viele, viele Kunden reagieren auf den Aushang, dass die Bäckerei mit Datum 28. Dezember schließt. Sie kommen mit Blumen oder kleinen Geschenken und sagen „So schade, aber ist ja nicht zu ändern“ oder „Uns bleibt nur, euch alles Gute zu wünschen“. Oft fließen dabei auch Tränen. Daniel Kaiser sagt, manche fragen nach Rezepten. „Aber die geben wir natürlich nicht raus.“ Wie es für ihn selbst weitergeht, das wisse er beim besten Willen noch nicht. „Auf alle Fälle will ich im Beruf bleiben. Und da suche ich sicher zuerst bei den Bäckern in der Region, bevor ich irgendwo ans Fließband gehen würde.“

Hefeteig die nötige Zeit lassen

Einen Tipp für MAZ-Leser hat er dann aber doch noch: „Für Hobbybäcker ist ja Hefeteig immer eine große Herausforderung“, sagt er. Und empfiehlt, dem Teig beim Gehen die nötige Zeit zu lassen. „Und dann ist die Zimmertemperatur ganz wichtig. Am besten sind 25 Grad.“

Von Jutta Abromeit