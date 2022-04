Reinsdorf

Die sich stetig wandelnden Klimaverhältnisse gewinnen in immer mehr Lebensbereichen an Bedeutung. Mit am stärksten betroffen ist die Land- und Forstwirtschaft, denen vor allem die immer länger anhaltenden Trocken-Perioden zunehmend zu schaffen machen. Bei einem Feldtag in der Ryll-Landwirte GbR im Niederer-Fläming-Ortsteil Reinsdorf informierten sich 30 Landwirte aus den Brandenburgischen Landkreisen Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark und Elbe-Elster sowie aus Sachsen und Sachsen-Anhalt in dieser Woche über die Grundlagen der so genannten „Bodenleben regenerierenden Landwirtschaft“, die als ein möglicher Ausweg aus der Misere gilt.

Reinsdorfer seit fünf Jahren auf dem Weg

Eingeladen zum bereits zweiten Feldtag zu diesem Thema hatte erneut die Landwirtschaftsschule des Landkreises TF. Die Auswahl des Norbert Ryll und seinem Sohn Tino als Geschäftsführer geführten, 550 Hektar bewirtschaftenden Unternehmens war kein Zufall. „Denn wir beschäftigen uns seit 2012 mit dem Thema und haben vor fünf Jahren damit begonnen, nach diesem eigentlich gar nicht so neuen, aber in Vergessenheit geratenen System zu arbeiten“, sagt Tino Ryll.

Bei optimal entwickeltem Wurzelwerk bleiben die Nährstoffe dort, wo sie gebraucht werden und werden nicht ausgeschwemmt. Quelle: Tino Ryll

Zehn Jahre ist es her, dass die Reinsdorfer Landwirte mit der Suche nach einem Ausweg aus dem immer schwerer zu bewältigenden Spagat zwischen Aufwand und Ertrag begannen. „Der Ertrag, egal wie sehr man den Aufwand durch Bodenbearbeitung und Optimierung von Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz auch steigert, bliebt bestenfalls gleich“, schildert Ryll die damalige Erkenntnis.

Rat aus Sachsen für Reinsdorfer Bauern

Der Kontakt zu dem sächsischen Landwirtschafts-Experten und Unternehmens-Berater Dietmar Näser öffnete ihnen die Augen für ihren damaligen, aus heutiger Sicht komplett falschen Ansatz. „Vor allem nach der Wende haben die großen Chemie-Konzerne den Blick der Landwirte auf die Entwicklung des Blattwerks gelenkt, so dass das, was das mit dem Boden tut, aus dem Blick geriet“, weiß Tino Ryll heute.

Erst im lockeren Erdreich können sich Pflanzen und sonstige, wichtige Organismen optimal entwickeln. Quelle: Tino Ryll

Seit fünf Jahren verzichtet man in dem eher kleinen Agrarbetrieb aufs Tiefpflügen und beschränkt sich zwischen Ernte und neuer Aussaat aufs Lockern der oberen, knapp 30 Zentimeter starken, durch die Technik am meisten verdichteten Bodenschicht.

Weitere Elemente des wiederentdeckten Systems sind das Ausbringen abwechslungsreicher Zwischenfrüchte, so dass die Böden stets bedeckt sind, sowie das gleichzeitige Ausbringen von Hauptkultur und Wildkräutern, die dem Boden auf natürliche Weise die Nährstoffe und Mineralien zurückgeben, die ihm die Hauptkultur entziehen.

Ziel des Systems ist es, dass der Boden locker bleibt und sich die natürliche Humusschicht regeneriert. Landwirte, die sich der neuen Anbauweise verschreiben, brauchen einen langen Atem. „Unser Erfolg ist bisher noch nicht so sehr sichtbar, aber schon messbar“, weiß Ryll aufgrund der regelmäßigen, biochemischen Analyse seines Ackers. „Jedes Jahr können wir den Humus-Gehalt um etwa 0,1 Prozent steigern. Aber bis wir von dem einem bis 1,5 Prozent von vor fünf Jahren auf die sieben bis acht Prozent kommen, die zum Beispiel ein gesunder Waldboden besitzt, ist es noch ein langer Weg“, so Ryll.

Zaghafte Zeichen des Erfolgs

Mit einzelnen Bodenproben und der Analyse des Wurzelwerks verschiedener Getreidesorten überzeugten sich die Teilnehmer des Feldtages einen Überblick über den schon zaghaft sichtbar werdenden Erfolg der System-Umstellung.

Von Uwe Klemens