Reinsdorf

Die Freiwillige Feuerwehr in Reinsdorf bekommt ein neues Löschfahrzeug. Der Amtsausschuss des Amts Dahme hat der Auftragsvergabe einstimmig zugestimmt während seiner letzten Sitzung. Die Firma Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH & Co. KG aus Mühlau in Sachsen wurde mit der Herstellung und Lieferung beauftragt.

Ersatz für altes Modell

Das neue Fahrzeug MLF 1-5 soll das bisherige, mittlerweile 40 Jahre alte Löschfahrzeug, ersetzen. Mit der Auslieferung wird in maximal 16 Monaten gerechnet, hieß es aus dem Ausschuss. Das jetzt bestellte mittlere Löschfahrzeug (MLF) kann sechs Einsatzkräfte aufnehmen. Es soll in Kombination mit neuen Löschwasserbrunnen den Brandschutz am Standort Reinsdorf auch künftig sicherstellen. Das Fahrzeug wird durch die beauftragte Firma mit einem Wassertank ausgerüstet und für den Einsatz komplett ausgestattet, wie der Amtswehrführer Karsten Schmidt sagt.

Karsten Schmidt für sechs weitere Jahre im Amt

Der 42-Jährige wurde jetzt für weitere sechs Jahre zum Amtswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr im Amt Dahme bestellt und ernannt. Er steht seit 2016 an der Spitze der Feuerwehr im Amtsgebiet. Der Amtsdirektor David Kaluza hat ihm die Ernennungsurkunde während der Amtsausschusssitzung überreicht.

Von Andreas Staindl