Reinsdorf

Ein Bild scheinbarer Verwüstung bietet sich dem Durchfahrenden auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen den Niederer-Fläming-Ortsteilen Reinsdorf und Gräfendorf. Dort, wo bis Anfang März eine Pappelallee die etwa zweieinhalb Kilometer lange Straße säumte, ragen auf gut einem Kilometer zwischen Unmengen abgebrochenen Totholzes nur noch deren abgesägte Stümpfe aus dem Boden.

Reinsdorfer Anlieger ist verantwortlich

Verantwortlich für das Fällen der Bäume ist der Reinsdorfer Landwirt Jörg Niendorf, der einen Teil der neben der Straße verlaufenden Ackerflächen bewirtschaftet und als Anlieger für die so genannte Verkehrssicherungspflicht verantwortlich ist. „Schon 2019 habe ich eine amtliche Aufforderung zur Beseitigung der Gefahrenquelle bekommen“, blickt Niendorf zurück. Da die Bäume mehrheitlich aber bereits so trocken waren, dass niemand mehr mit der Kettensäge darunter arbeiten konnte, ohne sich durch herabstürzende Äste und Stämme zu gefährden, beantragte der Landwirt eine Fällgenehmigung, die er Anfang des Jahres erhielt.

Die größten Stücke wurden aufgelesen und sollen nun zu Hackschnitzel verarbeitet werden. Quelle: Uwe Klemens

„Gepflanzt wurden die Pappeln etwa Anfang der 1980er Jahre. Genannt wurden sie zwar ’Windschutzstreifen’, die die Wind-Erosion auf dem Acker minimieren sollten, aber der eigentliche Grund für derartige Pflanzungen war die Holzwirtschaft. Pappeln wachsen schnell, so dass man schnell viel Holz bekommt, wenn man rechtzeitig erntet, was zu Zeiten der Mangelwirtschaft wichtig war“, so Niendorf. Doch mit dem Ende der DDR und der kollektiven Landwirtschaft verlor sich das Interesse am Pappelholz. Der Windschutzstreifen zwischen Reinsdorf und Gräfendorf ist nur einer von vielen, die unter dem selben Problem leiden. Stehen die Bäume neben einem Weg oder einer Straße, besteht nun, vierzig Jahre nach dem Pflanzen, Handlungsbedarf.

Nistplätze zwischen Reinsdorf und Gräfendorf

Mit der Auflage, bis zum 13. März fertig zu sein, damit die bereits nach Brutplätzen suchenden Vögel nicht beim Nisten gestört werden, hat Niendorf gehandelt und auf eigene Kosten ein Firma mit dem Fällen beauftragt. Vor zwei Wochen wurde die Straße für mehrere Tage komplett gesperrt, damit die Forstleute mit dem Harvester gefahrlos agieren konnten.

„Die größten Stücke haben wir herausgesammelt und in Poltern neben der Straße aufgeschichtet. Dort werden sie abgeholt und gehen danach in die Holzverarbeitung, wo Hackschnitzel draus gemacht werden“, erläutert Niendorf. Dass die Stämme nicht dicht über der Wurzel, sondern in etwa einem Meter Höhe abgesägt wurden, hat einen wichtigen Grund. „Denn wir hoffen, dass sich zumindest ein Teil der Bäume durch den Schnitt wieder erholt und austreibt, so dass im Laufe der Jahre eine Hecke entsteht“, sagt Niendorf, der sich als Landwirt schon lange um naturgerechtes Handeln bemüht. „Auch das, was dort jetzt noch an Ästen und Bruchstücken liegt, bleibt dort auch liegen, so dass Vögel, Kleintiere und Insekten einen Unterschlupf finden“.

Von Uwe Klemens