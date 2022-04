Reisen im Sommer: Menschen in Teltow-Fläming sind mit Buchungen noch zurückhaltend

Teltow-Fläming

Der Sommer rückt näher und damit auch die Aussicht auf Urlaub. Wegen der Pandemie waren in den vergangenen Jahren viele Menschen in Deutschland geblieben, statt sich mit den Corona- und Quarantäne-Regeln anderer Länder herumzuschlagen. Trauen sich die Menschen in diesem Sommer mehr?

„Die Reiselust der Leute ist da“, sagt Christine Zwick. Die Inhaberin von Intour-Reisen in Ludwigsfelde beobachtet jedoch gleichzeitig, dass sich viele Menschen noch nicht so recht zu einer Reise durchringen können. Sei es wegen der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Krieges: Zwar würden viele potenzielle Kunden Angebote einholen, dann aber den Schritt zur Buchung doch nicht wagen. Gerade in Bezug auf die geltenden Corona-Bestimmungen würden sich viele beraten lassen – dann aber nicht buchen. „Und das ist ja eigentlich nicht unsere Aufgabe“, so Zwick.

Das Reisebüro Intour Reisen in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde. Quelle: Johanna Apel

Reisebüro Ludwigsfelde: „Der Kunde schaut sehr nach Deutschland“

Für das Reisebüro in der Potsdamer Straße ist das ein Problem: Die drei Mitarbeiter machen Termine aus, recherchieren und holen Angebote ein – daraus folgt dann aber keine Buchung. Dadurch verdient das Reisebüro kein Geld. Christiane Zwick, die auch in Niedersachsen zwei Reisebüros betreibt, führt aus: Auf zehn Angebote käme im Durchschnitt eine feste Zusage. Nicht die einzige Herausforderung: Generell sei die Reisebranche noch immer mitten in der Corona-Krise, sagt Zwick. Da Reisen teurer geworden sei, werde oftmals nicht mehr so lange verreist. Außerdem sei schwierig, dass oftmals spontan gebucht werde. Nicht nur Reisebüros, sondern auch beispielsweise Busunternehmen oder die Flugbranche seien davon betroffen.

Wer aber in den Urlaub reist, setzt oftmals nach wie vor auf die Klassiker: Nach Angaben Zwicks seien Länder wie Spanien und Griechenland beliebt. Gleichzeitig gibt es auch noch eine andere Entwicklung: „Der Kunde schaut sehr nach Deutschland“, sagt sie. Das habe sich gewandelt – allerdings seien die Angebote nicht mehr geworden. Deshalb sei gerade bei beliebten Zielen wie die Ostsee oder Bayern eine längerfristige Planung wichtig.

Weniger Buchungen auf dem Campingplatz in Blankenfelde-Mahlow

Auch Brandenburg war bei vielen deutschen Touristen in den vergangenen Jahren ein beliebtes Ziel. Die Sommermonate 2020 und 2021 seien für den Campingplatz am Mahlower See rekordverdächtig gewesen, sagt Geschäftsführer Tom Loos. In diesem Jahr zeichne sich allerdings ab, dass der Ansturm im Sommer nicht mehr ganz so groß sein wird – auch, weil Fernreisen wieder möglich sind. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt etwas weniger Buchungen für Juli und August als um diese Zeit vor einem Jahr“, sagt er.

Campingplatz „Bei Berlin am Mahlower See" in Teltow-Fläming (Blankenfelde-Mahlow). Quelle: Privat

Wenn das so bleibt, sei es aber für alle entspannter, meint Loos. „Es ist nicht schlimm, wenn es die Gäste nicht so geballt kommen.“ Wegen der Corona-Pandemie durfte die Camping-Saison in den vergangenen zwei Jahren nicht wie sonst immer im April beginnen, sondern erst Ende Mai. „Im Juni ging es los – und es ging dann richtig los“, sagt Loos. Dieses Jahr scheint es so, als würden sich die Gäste wieder besser über die ganze Saison verteilen.

Frühlingsgeschäft boomt: „Das ist wie in den Jahren vor Corona“

Für Himmelfahrt und Pfingsten sei der Campingplatz allerdings bereits zu 95 Prozent ausgebucht. „Das ist wie in den Jahren vor Corona“, sagt der Geschäftsführer. „Das freut uns natürlich sehr.“ Für einen saisonalen Betrieb – der Platz hat von April bis Ende Oktober/Anfang November geöffnet – sei das Frühjahrsgeschäft extrem wichtig, sagt Loos.

Weil das in den vergangenen Jahren weggefallen war, hatte es der Campingplatz finanziell schwer. Normalerweise würde der Familienbetrieb im Winter von dem Erwirtschafteten Wünsche der Gäste, etwa nach besserem Internet oder kleinen Bauprojekten, umsetzen, sagt Loos. „Das hat uns sehr wehgetan, dass das finanziell dann nicht möglich war.“ Um die zwei Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken zu müssen, habe die Betreiber-Familie den Gürtel enger geschnallt, sagt Loos. Neben ihm und den zwei Mitarbeitern arbeiten sein Vater, seine Mutter und manchmal sogar der Opa mit auf dem Campingplatz.

Benzin- und Energiepreise ärgern Campingplatz am Mahlower See

Mit dem Start dieser Saison sei die Familie allerdings zufrieden, sagt Geschäftsführer Loos. Nur die hohen Spritpreise bereiteten im Sorgen. „Einige Camper haben deswegen schon storniert“, sagt er. Wer einen siebeneinhalb Tonnen schweres Mobil fahre, überlege sich das im Moment gut. Auch die Auswirkungen der steigenden Energiekosten kann Loos kaum einschätzen. „Niemand hätte daran gedacht, dass ein touristisches Unternehmen mal mit solchen Krisen zu tun hat: erst die Pandemie, jetzt der Krieg“, sagt Loos.

Von Johanna Apel und Lisa Neugebauer