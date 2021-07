Tourismus - Unsichere Reisen in Corona-Zeiten: So geht es der Branche in Teltow-Fläming

Die Ferien sind in vollem Gange, viele Menschen zieht es in den Urlaub. Doch noch sind viele Urlauber vorsichtig – und die Branche muss flexibel sein. Eine Reisebüroleiterin und eine Hotelbetreiberin aus Teltow-Fläming berichten.