Liepe

„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ sagt ein bei Reitern bekanntes Sprichwort. Das da was dran ist, kann man sich als Zuschauer beim Reittraining der Jüngsten auf dem Reiterhof „ Tannenberg“ von Bernhard und Ramona Pede in Liepe ganzjährig überzeugen. Jetzt in der Ferienzeit ist der Hof durchgängig in der Hand der Kids, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als eine Woche lang gleich nach dem Aufstehen bis zum Gute-Nacht-Kuss auf die Nüstern ihre Ferientage mit den geliebten Vierbeinern zu verbringen.

Es geht nicht nur um den Spaß

Für Bernhard Pede, der seit Mitte der 1970er Jahre Reitlehrer und seit Jahrzehnten Berlin-Brandenburgischer Landestrainer der Vielseitigkeitsreiter ist, geht es bei den Camps nicht nur um den Spaß der Teilnehmer, sondern auch um die Vermittlung von Wissen zum Leben im Einklang mit der Natur, um die Stärkung sozialer Kompetenz und nicht zuletzt um die Nachwuchsgewinnung. Seit 1994 sind die Reiterferien fester Bestandteil im Jahresprogramm.

Kerstin Pede, selbst erfolgreiche Turnierreiterin, spart nicht mit Tipps. Quelle: Uwe Klemens

„Die Kinder lernen, dass das Pferd keine Maschine, sondern ein Lebewesen und Partner ist, mit dem man sich einerseits arrangieren, bei dem man sich andererseits aber auch durchsetzen muss“, so Pede, „denn ein Pferd nimmt genauso schnell wie ein Kind ohne ausreichend Regeln die ganze Hand, obwohl man ihm nur den kleinen Finger hinstreckt.“

Gab es nach der Wende einen wahren Boom an Reiterhöfen, die Reitunterricht auch für Kinder anboten, sehen sich Pede und sein Team aus Ehefrau Ramona, den erwachsenen und als Reiterinnen erfolgreichen Töchtern Kerstin und Lena und weiteren Mitarbeitern heute eher als Ausnahme. „Viele Höfe von damals gibt es heute nicht mehr, so dass die Nachfrage bei uns immer mehr steigt. Viele Teilnehmer kommen nicht nur aus der Region und aus Großstädten, sondern auch aus Rangsdorf, Königs Wusterhausen und Ludwigsfelde, wo es heute nur noch nur noch wenige Reiterhöfe und -vereine gibt“, so Pede, der diese Entwicklung ausdrücklich bedauert.

Das Programm variiert je nach Alter und Können

Das Programm der Monate im Voraus ausgebuchten, jeweils eine Woche dauernden Feriencamps variiert je nach Alter und Vorkenntnissen der Teilnehmer, die zwischen acht und 16 Jahren alt, im Ausnahmefall auch mal jünger sind. Vormittags wird auf dem Platz geübt, wobei erfahrenere Reiter mit ihren Pferden auch springen dürfen, während die echten Anfänger an die lange Leine kommen. Am Nachmittag geht es mit Pferden und Reitern ins Gelände, an ganz heißen Tagen fahren Kinder und Betreuer auch mal mit dem Auto ins Freibad im Nachbardorf Wahlsdorf.

Reiterferien auf dem Reithof in Liepe. Quelle: Uwe Klemens

Die Fortschritte, die die Kinder in wenigen Tagen machen, geben dem Konzept des „ Tannenbergs“ Recht und liegen nicht nur im reiterlichen Können. „Die Gruppen schweißen sich zusammen und die Großen haben Spaß daran, für die Kleinen da zu sein, wobei viele Freundschaften entstehen und man sich beim Abschied meist gleich fürs nächste Jahr verabredet“, berichtet Ramona Pede. Sie ist nicht nur Reitlehrerin, sondern auch ausgebildete Erzieherin.

Loslassen vom Alltagsstress

„Alles ist toll hier. Man kann sich den ganzen Tag ums Pferd kümmern und wenn du reitest, kannst du alles loslassen, was dich stresst und konzentrierst dich nur noch auf dich und das Pferd“, schwärmt die zwölfjährige Emily aus Naundorf. „Schön finde ich, dass wir in Gruppenzimmern untergebracht sind und neue Menschen kennen lernen“, fügt sie hinzu. Davon, dass sie mal einen Beruf haben wird, der etwas mit Pferden zu tun hat, ist sie schon jetzt felsenfest überzeugt.

Reiterferien auf dem Reithof in Liepe. Schmusen muss sein. Quelle: Uwe Klemens

Auch ihre zwei Jahre ältere Ferien-Freundin Leonie, die in Meinsdorf und Welsickendorf zu Hause ist und das ganze Jahr über jeden Freitag auf dem Tannenberg trainiert, schwärmt voller Begeisterung über die Mischung aus Reitsport und Spaß in der Mädchengruppe.

„Dass Jungs kommen, war schon immer die große Ausnahme“ sagt Bernhard Pede. Der achtjährige Carlo aus Rangsdorf war zum Beispiel in dieser Woche der einzige, von 15 jungen Damen umgebene Junge.

Ehemalige Ferienkinder bringen inzwischen ihre eigenen Kinder

So wie Leonie gehören etwa zehn Prozent der ganzjährig hier trainierenden Kinder auch zu den Feriencamp-Teilnehmern. „Der überwiegende Teil der Ferienkinder kommt im Schnitt etwa zwei, drei, manchmal sogar vier Sommer hintereinander zu uns“, freut sich Pede. Dass Reiterkinder vergangener Jahre inzwischen ihre eigenen Kinder im Sommercamp anmelden, ist längst keine Ausnahme, erzählt der Trainer, der dies als Bestätigung sieht.

Von Uwe Klemens