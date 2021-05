Riesdorf: 800-Jahr-Feier auf 2022 verschoben

Riesdorf

Das Schicksal der Riesdorfer Einwohner ist in Zeiten von Corona kein Einzelschicksal. Am 12. Juni wollten sie den 800. Jahrestag der Ersterwähnung ihres kleines Dörfchens gebührend feiern. Die Pandemie machte die Pläne zunichte, so dass sich Ortsvorsteherin Cornelia Hecken und die übrigen Mitglieder des Festkomitees nun entschlossen, das große Feiern um ein Jahr zu verschieben.

Corona macht Planung unsicher

„Dass uns Corona so lange im Griff behalten würde, hat niemand geahnt, als wir vor einem Jahr das Festkomitee gründeten. Da bis heute immer noch niemand weiß, ab wann ein solches Fest überhaupt wieder möglich ist, haben wir uns bereits am Jahresanfang dazu entschlossen, die 800-Jahr-Feier um ein Jahr zu verschieben“, gibt Hecken nun bekannt.

Auch ein Trostpflaster in Form einer kleinen Ausstellung, mit der das Jubiläum zumindest online hätte begangen werden können, wird es nicht geben. „In einem so kleinen Ort mit gerade mal 80, überwiegend älteren Einwohnern haben wir für solche Dinge einfach nicht die Kraft“, erläutert Hecken, die seit 2003 im Ort wohnt und vor zwei Jahren zur Ortsvorsteherin gewählt wurde.

Festkomitee konnte kaum zusammenkommen

Wegen der zahlreichen Kontaktbeschränkungen konnte das Festkomitee praktisch nie tagen. Auch eine Kapelle verbindlich zu bestellen ohne zu wissen, ob überhaupt jemand zuhören und tanzen darf, haben sich die Riesdorfer nicht getraut. Spätestens nach einem Gespräch mit Bürgermeister Matthias Wäsche, der auch keinen Rat wusste, fiel dann die Entscheidung zur Absage. „801 klingt doch auch nicht so schlecht“, blickt Einwohner Martin Semrok, der auch im Festkomitee aktiv ist, um eine optimistische Sicht der Dinge.

Von Uwe Klemens