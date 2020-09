Dabendorf

Mit einem riesigen ausgebauten Lastkraftwagen hat der Verband der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag und Freitag Halt vor der Sporthalle in Dabendorf gemacht. Was schon vom Weiten futuristisch aussieht, soll vor allem Jugendliche begeistern: Der Info-Truck will dieses Mal den Zehntklässlern der Geschwister-Scholl-Schule Zossen die technischen Berufe der Industriebranche näherbringen.

Der Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie macht Station in Zossen. Quelle: Lisa Neugebauer

Schüler sollen Berufe kennenlernen

Die 10c lässt sich schnell von den Maschinen und Ausprobier-Stationen im Inneren einnehmen. Die 15-jährige Emily blickt gespannt auf den Metallwürfel, der gerade nach ihren Vorgaben von einer Fräsmaschine bearbeitet wird. „Das ist schon sehr interessant“, sagt sie. Nicht so ihr Ding sei dagegen das Tüfteln am Stromkreislauf an der Station daneben. „Da sehe ich einfach nicht durch.“

Emily (15) lässt sich von Rainer Zellmer die Technik auf dem Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie erklären. Quelle: Lisa Neugebauer

Rainer Zellmer und Ralf Abromeit vom Info-Truck-Team fahren schon mit dem Truck, seit er vor sechs Jahren angeschafft wurde. Ziel sei es, den Schülern nahe zu bringen, was für Berufe es in der Metall- und Elektroindustrie gibt. „Viele haben gar keine Vorstellung davon, was zum Beispiel ein Zerspanungsmechaniker macht“, sagt Zellmer. Um auch in Zukunft genügend Fachkräfte zu haben, sei es wichtig, die Jugendlichen früh anzusprechen. Ihm sei bewusst, dass sich am Ende nicht alle Schüler für die Industrie entscheiden werden. „Aber es geht darum, den Jugendlichen erst einmal eine Idee mitzugeben“, sagt er.

Die Jugendlichen der 10c der Geschwister-Scholl-Oberschule in Zossen lassen sich von Rainer Zellmer die Technik auf dem Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie erklären. Quelle: Lisa Neugebauer

„Wir sind ja auch keine Lehrer“

Sein Kollege Abromeit hat sogar schon erlebt, dass er einen Schüler selbst in der kurzen Zeit so sehr begeistern konnte, dass dieser sich unbedingt für einen Job in der Metallindustrie bewerben wollte. Mit ihrer lockeren Art kommt das Truck-Team auch bei den Jugendlichen der 10c gut an. „Wir sind ja auch keine Lehrer“, sagt Zellmer. Der Truck sei oft der erste Eisbrecher: „Wenn wir in die Klassenzimmer gehen und das gleiche erzählen würden, hätten wir nicht diese Möglichkeit der Akzeptanz“, sagt er. „Hier sind die Jugendlichen ganz anders interessiert.“

Nächstes Jahr wollen sie wieder in Zossen halten, um mehr Schüler anzusprechen. In diesem Jahr konnten sie durch Corona den Truck nicht so vielen Jugendlichen zeigen.

Die Jugendlichen der 10c der Geschwister-Scholl-Oberschule in Zossen lassen sich die Technik auf dem Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie erklären. Quelle: Lisa Neugebauer

Von Lisa Neugebauer