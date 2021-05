Rohrbeck/Oehna

Der marode Asphalt am Bahnübergang auf der Landstraße 811 zwischen Rohrbeck und Oehna wird in dieser Woche unter Vollsperrung erneuert. Der Verkehr wird deshalb über Bochow umgeleitet. Schon seit Längerem war der Asphalt in einem schlechten Zustand. Wie ein MAZ-Leser Anfang des Jahres berichtete, stellte der Belag besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer da.

Auch der Landesbetrieb Straßenwesen bestätigte das Problem – zuständig sei jedoch die Bahn. Diese teilte im Februar auf MAZ-Nachfrage mit, dass der Schaden nach Ende der Winterperiode beseitigt wird. Der alte Asphalt wurde nun entfernt und wird komplett erneuert. Die Arbeiten sollen noch bis Freitag andauern.

Auch am Bahnübergang Jüterboger Weg auf der Ortsverbindungsstraße von Niedergörsdorf nach Altes Lager zur B 102 finden in dieser Woche Bauarbeiten statt. Der Verkehr wird über die Kastanienallee entlang der Kartbahn umgeleitet.

Von Isabelle Richter