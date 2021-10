Dahlewitz

Wer an den Turbinenbauer Rolls-Royce denkt, der sieht bislang vor allem große Flugzeugturbinen vor sich: kerosingetriebene Kraftbolzen mit mehreren Metern Durchmesser, die hunderte Menschen gleichzeitig über Ozeane bugsieren können. Aber dieses Bild ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Denn bei Rolls-Royce, auch in Dahlewitz – hält die E-Mobilität mit großen Schritten Einzug.

Das Unternehmen forscht derzeit intensiv an elektrischen Flugzeugantrieben und hat deshalb eigens dafür die Untersparte „Electrical“ gegründet, die in Deutschland derzeit rund 100 Mitarbeiter hat, gut 40 davon sitzen in Dahlewitz und entwickeln dort.

In den vergangenen Monaten hat der Konzern schon einige wichtige Entwicklungsschritte geschafft, Technologien getestet und Demonstratoren mit Elektro-Antrieben ausgestattet. Erste Antriebe werden sogar schon zertifiziert und kommerziell eingeführt, heißt es.

E-Mobilität als Chance für eine ganze Branche

Die ganze Branche sieht die E-Mobilität momentan als Chance, denn während die traditionelle Luftfahrt schwer mit den Folgen von Corona kämpft, tun sich in der Elektrosparte Wachstumspotenziale auf: Der Flugverkehr muss mit dem gestiegenen Umweltbewusstsein der Kunden in Einklang gebracht werden. E-Mobilität ist sexy.

2,5 Megawatt Leistung erzeugt dieser Generatorprototyp. Quelle: Rolls-Royce

Bei Rolls-Royce Electrical forscht man an zwei Zukunftsmärkten gleichzeitig: Lufttaxis für Großstädte und größeren Zubringer-Flugzeugen für Kurzstrecken mit bis zu 19 Passagieren. Beide brauchen unterschiedliche Antriebssysteme, für beide Marktsegmente sollen in den nächsten fünf Jahren Antriebe marktreif sein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Zubringer-Flugzeugen ist die Branche schon recht weit. In den letzten Jahren haben mehrere Unternehmen Konzepte vorgestellt, manche komplett elektrisch, andere nur teilweise. Rolls-Royce entwickelt derzeit ein vollelektrisches Antriebssystem für ein zweimotoriges Kleinflugzeug des italienischen Herstellers Tecnam, das 2026 in Betrieb gehen könnte. Parallel arbeitet man an ähnlich gelagerten Projekten mit der Universität Neapel und dem britischen Konsortium 2Zero.

Senkrechtstarter und elektrische Antriebe

Auf dem zweiten Markt, dem der senkrecht startenden Kleinstflugzeuge, kooperiert Rolls-Royce unter anderem mit dem Flugzeugbauer Airbus und hat für dessen „CityAirbus“ bereits einen Antrieb entwickelt. Dieses 2,3 Tonnen schwere Testflugzeug ist damit vor kurzem erstmals abgehoben. Ein anderes rein elektrisches Antriebssystem hat Rolls-Royce für den Hersteller Vertical Aerospace entwickelt, dessen Senkrechtstarter-Prototyp soll 2024 einsatzfähig sein.

Acht 200 kW Motoren von Rolls-Royce treiben den CityAirbus-Demonstrator an. Quelle: Rolls-Royce

Gleichzeitig arbeitet Rolls-Royce aber auch an hybridelektrischen Systemen, also jenen, die herkömmliche Antriebe und Elektro-Antriebe verbinden, und deshalb eine größere Reichweite haben als rein elektrische Antriebe. In diese Rubrik fällt das Projekt mit der BTU Cottbus und dem Strausberger Flugzeugbauer Apus, bei dem hybridelektrisch angetriebene Demonstrator-Flugzeuge entwickelt werden. Erste Tests waren für 2022 angekündigt, wurden aber inzwischen verschoben.

Rolls-Royce: Neue Gasturbine könnte in Dahlewitz gebaut werden

International gebe es weitere, ähnliche Projekte, heißt es bei Rolls-Royce. So wurde für ein neues Antriebssystem eine ältere Hubschraubergasturbine mit einem Generator und vier Elektromotoren erweitert. Die Versuche verliefen so vielversprechend, dass man nun erwägt, in Dahlewitz eine neue, speziell für hybrid-elektrische Flugzeuge dimensionierte Gasturbine zu entwickeln. Diese hätte eine Leistung von 500 Kilowatt.

Langfristig soll aber auch ein 2,5-Megawatt-starker Generator kommen. Dieser wird derzeit bei Rolls-Royce in Norwegen entwickelt und befindet sich aktuell auf dem Prüfstand. Der Generator ist so groß wie ein Fass Bier und erzeugt Strom, mit dem etwa 2500 Haushalte versorgt werden könnten. Er soll einmal in Regionalflugzeugen eingesetzt werden.

Lesen Sie auch:

Und weil elektrisches Fliegen ohne Stromspeicher schwierig ist, wird parallel auch an Batterien gearbeitet, mit denen Reichweiten bis zu 160 Kilometern möglich sind. Diese Entwicklung lässt sich das Unternehmen 80 Millionen britische Pfund kosten, etwa 300 neue Stellen sollen dafür geschaffen werden.

Der ehrgeizige Plan: 2035 sollen jährlich mehr als fünf Millionen Batteriezellen in elektrische und hybrid-elektrische Systemen verbaut werden.

Von Oliver Fischer