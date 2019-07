Rosenthal

„Ich würde mich heute wahrscheinlich genauso entscheiden, wie damals“, sagt Christoph Heider. Genau 30 Jahre ist es her, dass der gebürtige Rosenthaler seinen Meisterbrief als Karosserie-Meister erhielt. Den Weg dorthin hatte ihm sein Vater gezeigt, der bereits in der vierten Generation Stellmacher war.

Faszination gab den Ausschlag

„Natürlich hat mein Vater etwas gelenkt, aber er hat mir auch freie Hand gelassen, selber zu entscheiden, was ich werden will“, sagt der 52-Jährige. „An der EOS Abitur machen und hinterher studieren war mir zu damaliger Zeit in der DDR zu sehr mit Ideologie belastet und kam deshalb für mich nicht in Frage“, erinnert sich Heider.

Da ihm das handwerkliche Tun seines Vaters gefiel und ein Besuch in seinem späteren Ausbildungsbetrieb die Faszination an Kfz-Technik stärkte, war die Entscheidung nicht schwer. Dass sich bereits zwei Jahre nach der Lehre die Möglichkeit zum Meisterstudium ergab, nennt Heider einen Glücksfall.

„Wahrscheinlich hatte die Politführung erkannt, dass man auf das Handwerk eben doch nicht verzichten kann und den Kurs geändert“, sagt der Karosserie-Bauer. Er profitierte davon, dass es nun plötzlich neben dem Studium zum Industrie-Meister auch wieder die Handwerks-Meister-Ausbildung gab, die er brauchte, um sich als privater Karosserie-Bauer selbstständig machen zu dürfen.

Vater und Sohn unter dem selben Werkstattdach

In der von seinen Vorfahren gebauten Stellmacher-Werkstatt arbeiteten Vater und Sohn, jeder in seinem Metier, nebeneinander und schauten sich jeder vom anderen etwas ab. „Man musste zu DDR-Zeiten immer erfinderisch sein, damit es trotz Materialmangel und räumlicher Enge irgendwie läuft, aber im Rückblick betrachtet, war das Improvisieren-Lernen-Müssen auch gar nicht so verkehrt“, sagt Christoph Heider.

Nicht nur Autofahrer und Kfz-Werkstätten gehörten schon damals zu seinen Kunden. Auch Mähdrescher, Traktoren und Dieselaggregate hat Heider in seiner Werkstatt repariert.

Freude über Werdegang des Sohnes

Mit großer Freude sieht der vierfache Familienvater den Werdegang seines ältesten Sohnes Rupert, der Kfz-Schlosser ist und in wenigen Wochen seine Meisterprüfung ablegen wird. „Nicht ausgeschlossen, dass sich Rupert dann entscheidet, hier in Rosenthal in sechster Generation die Werkstatt weiter zu führen“, sagt Christoph Heider.

„Aber ich finde es auch gut, wenn er sich woanders umgucken will und Neues lernt. Die Jugend heute hat ja so viele Möglichkeiten. Egal, wie er sich entscheidet, es wird gut sein.“

Von Uwe Klemens