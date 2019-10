Dahmer Freibäder mit Rekordergebnissen

Dahme/Wahlsdorf

Der Sommer 2019 ist Geschichte und wird wohl, fast so sehr wie der des Jahres zuvor, lange in Erinnerung bleiben. So beunruhigt vor allem Landwirte und Feuerwehrleute über Monate auch auf die steigende Quecksilbersäule schauten, so sehr freuten sich viele auf den erfrischenden Sprung in einem der regionalen Freibäder. Nun, einen Monat nach der Schließung der beiden von der Stadt Dahme betriebenen Bäder in Dahme und Wahlsdorf, liegen die Besucherzahlen vor.

Mehr Besucher als im Hitzesommer ’18

Mit 8.377 Badegästen erlebte das Wahlsdorfer Bad binnen 15 Wochen ein weiteres Rekordjahr, das sogar das Vorjahresergebnis um 132 Besuchern übertrumpfen konnte. Mit 3.772 Bade- und Sonnenhungrigen stellten die Erwachsenen die größte Besuchergruppe, 1.581 Besucher waren Kinder unter sieben Jahren, darunter auch ganze Kita-Gruppen, sowie Schulklassen. Auch die Abendkarte wurde erneut gut angenommen und 580 Mal genutzt.

Der Tag mit der größten Besucherzahl war der 26. Juni, an dem sich 309 Besucher im Schwimmerbecken tummelten. Am heißesten Tag des Vorjahres waren es „nur“ 247.

Mehr als 18.000 Gäste in 15 Wochen

Erwartungsgemäß deutlich höher lag die Besucherzahl im Dahmer Freibad, das ebenfalls am 24. Mai in die Saison startete und bis zum 4. September geöffnet hatte. 18.615 Badegäste nutzten in dieser Zeit das vor wenigen Jahren sanierte Bad, das über eine große Wasserrutsche, einen Drei-Meter-Turm und sogar über einen Beckenzugang für Rollstuhlfahrer verfügt.

Auch hier stellten die Erwachsenen mit 6.370 gelösten Tickets die größte Besuchergruppe. 5.823 Badegäste waren Kinder über sieben Jahren, 4.765 Gäste waren jünger oder kamen als Schulklasse hierher.

Den Besucherrekord in diesem Jahr verzeichneten die Bad-Mitarbeiter am 25. Juli, als sich bei 39 Grad Celsius Lufttemperatur 672 Gäste in den beiden Becken und auf der Liegewiese tummelten. Der Tagesrekord im Vorjahr lag um genau drei Badegäste höher.

Gäste aus Nah und Fern

„Zu verzeichnen ist eindeutig, dass die Hälfte der Besucher auswärtige Gäste sind und keine Bürger des Gemeindegebietes Stadt Dahme, wozu auch Wahlsdorf zählt“, sagt die in der Amtsverwaltung für Freibäder zuständige Mitarbeiterin Michelle Schlomach. „Die Besucher sind oft Skater oder Klassen, die auf dem Gut in Kemlitz oder im Haus Josua in Zagelsdorf Urlaub machen und Gäste, die früher im Körbaer Teich baden waren“, so Schlomach.

Zahlreiche Freiwillige haben sich hinter den Kulissen dafür engagiert, dass trotz des Andrangs alles reibungslos funktioniert. Sybille und Dieter Dunkel sind seit vielen Jahren als Kassenkräfte mit dabei. Auch die Rettungsschwimmer der Wasserwacht des DRK-Ortsvereins haben in beiden Bädern erneut Schwerstarbeit geleistet, wie Schlomach betont.

Damit die Technik auch in der kommenden Saison mitspielt, sind in beiden Bädern Erweiterungen der Mess- und Regeltechnik geplant.

Von Uwe Klemens