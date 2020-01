Älterer Rüde ohne Chip gefunden

Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf und die Stadt Zahna-Elster ( Sachsen-Anhalt) suchen nach Hinweisen zum Besitzer dieses Hundes. Der schon etwas in die Jahre gekommene Rüde wurde am Freitag gegen 10.30 Uhr von einer Autofahrerin gefunden. Zuvor war er ihr auf der Strecke von Klebitz nach Zahna-Elster vor das Auto gelaufen.

Hund wurde in Tierklinik gebracht

Der Hund wurde anschließend in die Tierklinik Wittenberg gebracht. Inzwischen befindet sich der braune Rüde unbekannter Rasse im Luckenwalder Tierheim. Einen Chip besitzt er nicht. Der Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Das Ordnungsamt Zahna sucht deshalb nach Hinweisen. Kontakt: 034924/7 03 30. Da die Gemeinde an Niedergörsdorf angrenzt, könnte der Besitzer auch von dort stammen. Hinweise nimmt die Gemeinde unter 033741/6 97 18 oder ordnungsamt@niedergoersdorf.de entgegen. Des weiteren wurde am Sonntag in einer Grube hinter dem Lessingweg in Altes Lager noch ein kleiner Hund gefunden. Auch hier sucht das Ordnungsamt Niedergörsdorf nach Hinweisen zum Besitzer.

Von Isabelle Richter