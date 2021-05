Dahme

Das vor elf Jahren gestartete Rufbus-Angebot der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) ist erneut um ein wichtiges Stück gewachsen. Seit 1. Mai verkehrt der als Lückenschluss zum bestehenden Regelfahrplan gedachte Rufbus erstmals nun auch die Kreisgrenzen überschreitend zwischen Dahme und Schlieben. Möglich macht dies eine Kooperationsvereinbarung zwischen VTF und der Verkehrsmanagement-Gesellschaft Elbe-Elster (VEMM).

„Das Rufbusangebot insgesamt wird immer beliebter“, konstatiert VTF-Verkehrsplaner Dirk Müller. Trotz Corona stieg die Gesamtzahl der gebuchten Fahrten in den drei Bereichen Trebbin, Nuthe-Ursromtal-Baruth und Niedergörsdorf-Nieder Fläming im Vorjahr auf die Rekordzahl von 13.000. „Für dieses Jahr wage ich die Prognose von 15.000“, blickt Müller hoffnungsvoll voraus.

Moderne Technik hilft den Fahrgästen

„Wir waren unserer Zeit etwas zu weit voraus“ schildert sein VMEE-Kollege Jens Endler, warum das dortige Rufbus-Projekt 2011 wegen Misserfolgs eingestellt wurde, weil die erhofften Fahrgäste ausblieben. Erst mit der auch von der VTF erfolgreich genutzten Buchungs-App via Tablet, PC und vor allem Smartphone änderte sich auch das Nutzerverhalten und die Scheu vor dem bis dato unbekannten Rufbus.

Die Erweiterung der Rufbus-Angebote entspricht dem seit lange gehegten Wunsch der Nutzer auf beiden Seiten der Kreisgrenze. „Viele Menschen aus unserer Region orientieren sich bei ihren Einkäufen auf die Dahmer oder Jüterboger Region, dazu kommen die Pendler, die gerne die im Stundentakt zwischen Jüterbog und Berlin verkehrenden Züge nutzen würden, so sie denn ohne eigenes Fahrzeug bis zum Bahnhof kämen“, erläutert Endler. Im Gegenzug gelangen nun auch Leute aus der Dahmer Region per Rufbus in den Nachbarlandkreis.

Durch die Zusammenschaltung der Webseiten und Buchungs-Apps beider Verkehrsgesellschaften ist die kreisüberschreitende Buchung problemlos. Den einzigen Unterschied gibt es beim Preis. Verlangt die VTF pro Fahrt einen Zuschlag von 1 Euro zum regulären VBB-Tarif, wird in Elbe-Elster darauf verzichtet.

Von Uwe Klemens