SG Glienick veranstaltet Benefizspiel für Fußballclub in Ahrweiler

Glienick

Die SG Glienick spielt am kommenden Sonntag, dem 8. August, in Glienick im Lokalderby in der Vorrunde des Dahme-Fläming-Pokalwettbewerbs gegen den KSV Sperenberg. Los geht es um 15 Uhr. Die Vereinsmitglieder haben beschlossen, dass alle Einnahmen aus dem Eintritt und Speisenverkauf an diesem Tag dem von der Flutkatastrophe betroffenen Verein, dem Ahrweiler Ballspielclub 1920 e.V., zugute kommen. Dass soll den Fußballern in Ahrweiler ermöglichen, ihre völlig zerstörten Sportanlagen wieder aufzubauen.

Aus diesem Grund soll aus dem Fußballspiel ein großes Event für die ganze Familie werden. Geplant sind unter anderem eine Hüpfburg, ein DJ sorgt für Musik, die beiden Bambini-Gruppen der Vereine werden zum Spiel mit auflaufen, es gibt eine Tombola mit hochwertigen Preisen und vieles mehr. Die Mitglieder der SG Glienick und des KSV Sperenberg freuen sich auf ein spannendes Spiel und möglichst viele Zuschauer, die mit ihren Spenden einen Teil dazu beitragen können, den Fußballern in Ahrweiler ein wenig Mut und Zuversicht zu verschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Von MAZonline