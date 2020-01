Beispielhafte Berufsorientierung gewürdigt

Potsdam/ Langenlipsdorf/ Dahme

Alle Jahre wieder, wenn Schüler sich entscheiden müssen, welchen beruflichen Weg sie nach der Schulzeit einschlagen wollen, zeigt sich der Nutzen der Betriebspraktika, die in der neunten und zehnten Klasse Teil des Lehrplans sind. Seit knapp zehn Jahren ehren die Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie die Handelskammern Schulen, die ihren Schülern dabei besonders behilflich sind.

Schulen schlagen Partnerunternehmen vor

Zum zweiten Mal waren in diesem Jahr alle weiterführenden Schulen aufgerufen, bei der Berufsfindung besonders engagierte Partnerunternehmen zur Auszeichnung vorzuschlagen. Die Langenlipsdorfer SIK-Holz-GmbH und die Luckauer BHG Handelszentren GmbH, die beide von der Dahmer Unverdorben-Oberschule vorgeschlagen wurden, gehörten zu den 19 in dieser Woche in Potsdam als „Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung“ gewürdigten Firmen. 163 Brandenburger Schulen konnten jeweils zwei Vorschläge einreichen.

„Für uns kam die Auszeichnung völlig überraschend, aber wir fühlen uns natürlich sehr geehrt“, sagt BHG-Mitarbeiterin Christin Schmiedchen im Namen der Mitarbeiter, die sich seit acht Jahren in der Dahmer Niederlassung um die Berufsorientierung kümmern und den engen Kontakt zur Unverdorben-Oberschule halten. „Es ist schön zu sehen, mit welch großem Interesse die Schüler zu uns kommen und wie ernst sie die Chance nehmen, ins echte Berufsleben hinein zu schnuppern“, sagt die Unternehmenssprecherin.

Schüler und Betrieb profitieren beide

Nicht nur die Schüler, die sich oftmals auch für das zweite Schulpraktikum erneut bewerben, profitieren davon, sondern auch das Unternehmen, das dank der Erfahrungen mit den einzelnen Schülern während des Praktikums unter den Bewerbern für die bestehenden Ausbildungsplätze leichter die geeigneten Kandidaten auswählen kann.

Noch ausgeprägter in Richtung Berufsorientierung ist der Blick beim Langenlipsdorfer Spielplatz-Hersteller SIK-Holz. Seit 2013 hat das Unternehmen Patenklassen in der Blönsdorfer Grundschule und in der Jüterboger Lindenschule, ist regelmäßig Anlaufpunkt bei Schulexkursionen und den von der Arbeitsagentur initiierten Berufsorientierungs-Tourneen und ist Partner der Brandenburgischen Zukunftstage. Auch auf der jährlichen Ausbildungsmesse in der Dahmer Oberschule sind die Langenlipsdorfer seit vielen Jahren mit dabei und bieten den Schülern die Gelegenheit, sich innerhalb der Schulpraktika zu erproben.

Anschaulich und praxisnah

„Wir versuchen verschiedene Wege zu gehen, um die Schüler möglichst anschaulich und praxisnah für einen der bei uns vorhandenen Berufe zu begeistern“, sagt Personal- und Ausbildungsleiterin Nancy Küster.

Von Uwe Klemens