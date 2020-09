Saalow

Die Saalower können sich jetzt direkt an der Scheunen-Windmühle auf dem Dorfanger Sport treiben: „Die Boule-Anlage ist fertig“, verkündet Theo Boss (UWG), Ortsvorsteher und Gemeindevertreter in Am Mellensee.

Inzwischen fand auch ein erstes Testspiel statt, erklärt er: „Bei gutem Wein, Käse und Baguette trafen sich alte Bekannte und die beiden Mannschaften aus Groß Schulzendorf und Saalow zum vergnüglichen Wettbewerb.“ Wer gewann? „Na die Saalower...“, Theo Boss lacht.

Anzeige

Die neue Anlage entstand direkt neben der Scheunen-Windmühle. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Errichtet worden war die Anlage vom Verein Scheunenwindmühle Saalow, die Gemeinde Am Mellensee hatte dem Standort zugestimmt. „Das Geld dafür – einschießlich Bank und Tischtennisplatte rund 13.000 Euro – gab es vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, dem sogenannten Leader-Programm“, erklärt er.

Am Tag der Einheit geht’s los

Offiziell eröffnet werden soll die Anlage am 3.Oktober, „dann steht sie allen Boule-Freunden und Interessierten zur freien Verfügung“, erklärt der Ortsvorsteher. Bis dahin sollen auch die Tischtennisplatte und eine weitere Sitzbank die Dorfaue beleben.

Die Boule-Anlage in Groß Schulzendorf, von dort stammte die Inspiration für die Saalower. Quelle: Privat

Wie schon die Boule-Bahn im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf baute die Schünower Firma EMC auch diese Anlage. „Eigenleistungen brauchten wir aus dem Dorf nicht zu leisten, lediglich das Wässern der Rasen-Ansaat hatte Daniel Ihme in der heißen trockenen Zeit übernommen“, so Boss. Dafür sei man dem Dorfauen-Anwohner dankbar, denn die Pumpe im Bürgerhaus sei defekt gewesen.

Von Jutta Abromeit