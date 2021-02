Saalow

Aufatmen beim DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald: In dieser Woche konnte im Senioren-Pflegeheim „Saalower Berg“ auch die letzte an Corona erkrankte Mitarbeiterin wieder zum Dienst kommen. „Damit sind nach den Bewohnern, die seit 10.Februar alle Corona-frei sind, auch alle unsere Betreuer und Pflegekräfte wieder gesund“, sagt Pressesprecherin Katrin Tschirner.

Hinter diesem Heim mit 61 vollstationären Plätzen, in dem viele demenzkranke Menschen leben, liegt eine wahrlich schwere Zeit: 42 Bewohner waren an Corona erkrankt, 20 von ihnen starben. Zudem war fast die Hälfte des Personals mit dem Virus infiziert und erkrankt: 29 von den 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Den ersten nachgewiesenen Positiv-Fall hatte es am 30. Dezember gegeben.

Alles mit Gesundheitsamt abgestimmt

Sprecherin Tschirner erklärt: „Im Haus wurde jede neue Verordnung umgehend und konsequent umgesetzt. Während das Infektionsgeschehen so dramatisch war, waren natürlich alle Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.“ Zudem seien über vorgeschriebene Eindämmungsmaßnahmen hinaus Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden, so Tschirner. Zum Beispiel trugen die Mitarbeiter Overalls und Schutzbrillen oder Visiere. „Außerdem waren die Kollegen vor Dienstbeginn täglich beim Schnelltest“, sagt die Sprecherin.

Damit unter diesen Umständen das Leben auf dem Saalower Berg irgendwie weitergehen konnte, wurde zusätzliches Personal beschäftigt. „Das war nötig, um den Bewohnern beizustehen und ihnen die Zeit trotz der Situation angenehm zu gestalten, wenn das noch ging. Denn wer unter Quarantäne stand, durfte ja das Zimmer nicht verlassen“, erklärt Tschirner. Infizierte durften keinen Besuch mehr bekommen, ausgenommen Sterbende oder Schwerstkranke.

Schleusen in Wohnbereichen eingerichtet

In den Wohnbereichen seien Schleusen eingerichtet worden, um das weitere Verbreiten des Virus’ zu stoppen, so die DRK-Sprecherin. Um diese dramatischen Tage zu überstehen, bildete der Kreisverband einen Einsatzstab. „Das war nötig, um Informationswege, die Organisation und die permanente Reaktion auf neue Gegebenheiten so kurz wie möglich zu halten“, erklärt Katrin Tschirner. Zur Krisenbewältigung gehörte es, den Nachtdienst von zwei auf drei Personen aufzustocken, um die Arbeit zu schaffen.

Eine angestellte DRK-Kollegin (l.) und eine ehrenamtliche Kameradin helfen in der Küche und beim Corona-gerechten Versorgen der Bewohner. Quelle: DRK Fläming-Spreewald

Jan Spitalsky, Vorstandsvorsitzender im DRK-Kreisverband, sagt: „In dieser äußerst angespannten Zeit haben die Kollegen und unsere vielen Ehrenamtler in den Ortsverbänden rundherum Erstaunliches geleistet.“ Über mehrere Wochen seien ständig drei bis vier Helfer in Saalow mit vor Ort gewesen, um den Personalausfall irgendwie zu kompensieren, erklärt er. Diese Hilfe bei organisatorischen Dingen, bei Küchenarbeiten, beim Essen ausgeben oder beim Vorlesen für Bewohner sei unschätzbar gewesen, so der DRK-Chef.

Lesen Sie auch:

Als Mitte Dezember im Pflegeheim „Saalower Berg“ die Probeläufe fürs Impfen in Brandenburg starteten, standen die dramatischen Wochen erst noch bevor. Seit 16. Dezember wurden Mitarbeiter zweimal wöchentlich getestet. Seit 22. Dezember täglich vor Dienstbeginn. Inzwischen sind „dank des großen Engagements von Ailine Lehmann, unserer Abteilungsleiterin Generationenarbeit und Pflege“, wie Tschirner sagt, alle Bewohner in den drei Heimen Saalow, Großbeeren und Mahlow komplett, also zweimal geimpft. Lehmann ist froh, dass man das Infektionsgeschehen jetzt im Griff hat. Sie erklärt: „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. Und mein Dank jedem Einzelnen, ob haupt- oder ehrenamtlich.“ In dieser herausfordernden Ausnahmesituation sei man noch enger zusammengerückt, erklärt sie. Sobald es möglich sei, gebe es ein Dankeschön-Fest für alle.

Von Jutta Abromeit