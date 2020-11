Saalow

Der Ortsvorsteher von Saalow weiß nicht mehr weiter: Seit nachgewiesenermaßen 25 Jahren kämpft das Dorf um einen Radweg in den Nachbarort Mellensee. Genau so lange ist Theo Boss (UWG) inzwischen ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Er sagt: „Wir haben für 7000 Euro eine fertige Planung für die 430 Meter Radweg in der Schublade und könnten weitermachen, aber wir sollen wieder warten.“

Das war vor Jahren eine Aktion der Saalower für ihren Radweg. Quelle: Jutta Abromeit

Tatsächlich ist der Radweg wegen der Alleebäume und Anliegerbeiträge ein Problem. Dass dieses Mal ein potenzieller Investor auftaucht, ist Grund zu Optimismus, aber für weiteres Warten gleichzeitig: Die Projekt-Bau One will am Ortsrand Mellensee ein großes neues Wohngebiet mit Senioren-Residenz bauen. Dazu gehört einiges an Infrastruktur, da wäre dann auch der Radweg dabei. „Die Firma hat sich gerade mal mit ersten Ideen im Hauptausschuss vorgestellt. Bis der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht ist, vergehen wieder drei oder viere Jahre“, sagt Boss.

Aus der überregionalen Radewege-Bedarfsplanung fiel Saalow raus. „Dabei wäre der Weg nicht nur für unsere Schulkinder, ältere Einwohner mit ihren Wegen zum Arzt und Einkauf oder für unsere Sportler in den Vereinen von Mellensee und Klausdorf wichtig“, so Boss. Auch Touristen würden eine solche Verbindung gern nutzen, um zur Scheunenwindmühle an den Dorfanger zu kommen. „Und wenn der Kreis das Gelände des ehemaligen Pflegeheims verkauft hat und dort auch noch jemand baut, dann kommen mindestens noch einige weitere Dutzend Saalower dazu“, so der Ortsvorsteher.

Nur der Bürgermeister gibt Auskunft

Die MAZ wollte übrigens ebenfalls wissen, wie der Stand in Sachen Radwegbau Saalow-Mellensee ist. Aus dem Rathaus gab es zwei Antworten: „Dazu darf nur der Bürgermeister was sagen“ und „Wann der Bürgermeister wiederkommt, wissen wir zurzeit nicht.“ Ob er im Urlaub oder krank ist und wann vielleicht mit ihm zu rechnen sei, dazu dürfe nichts gesagt werden – Datenschutz.

Der 69 Jahre alte Ortsvorsteher Theo Boss fühlt den Zeitpunkt näherrücken, sich nach einem Vierteljahrhundert Kommunalpolitik zurück zu ziehen. „Ohne irgendeinen Erfolg bei solchen wichtigen Dingen – wo soll da Ermutigung herkommen?“ Er schaut auf einen MAZ-Beitrag aus dem Jahre 1999 zum fehlenden Radweg und sagt: „Die beiden Mädchen auf dem Bild von damals haben inzwischen bestimmt selbst Kinder, denen dieser Radweg auch fehlt.“

Von Jutta Abromeit