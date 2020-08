Saalow

Das knapp 700 Seelen zählende Dorf Saalow könnte bald um mehr als 50 Einwohner wachsen: Die Gemeindevertreter Am Mellensee beschlossen jetzt einstimmig das Auslegen des Bebauungsplans Wohnen an der Hechtseestraße im Ortsteil Saalow. Dort sollen in idyllischer Lage am Ortsrand an einem bisher unbefestigten Feldweg fünf oder maximal sechs Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen. In der Planung ist außerdem ein Baugebiet gleich um die Ecke: Von der Mellenseestraße aus oder über eine künftige Straße im Wohngebiet soll ein großes Baugrundstück erschlossen werden, dort können elf Einfamilienhäuser entstehen.

Ortsbeirat will Spielstraße

Der Ortsbeirat befürwortet diese Baupläne, das erklärte Ortsvorsteher Theo Boss von der Fraktion UWG/LV B 90/ Die Grünen/BI Am Mellensee. Unklar ist bisher jedoch, ob für die Neubauten an der Hechtseestraße als Zufahrt eine öffentliche Einbahnstraße oder ein Privatstraße entstehen soll. „Wir haben ja noch einen ganz anderen Vorschlag“, so Boss gegenüber der MAZ. „Wir schlagen eine Spielstraße vor. Damit“, so meinen nach Boss’ Worten die Ortsbeiratsmitglieder, „wären alle Interessen unter einen Hut zu bekommen.“ Befürchtungen bisheriger Anwohner könnten entkräftet werden, dass mit einer neuen Straße eine Rennstrecke im Ort entstünde, weil diese Verbindung zwischen Mellensee- und Horstfelder Straße ohne die rechtwinklige Kurve in der Ortsmitte mit Sicherheit als Abkürzung Richtung Horstfelde genutzt würde, so der Ortsvorsteher.

Der Saalower Ortsvorsteher Theo Boss von der Fraktion UWG/LV B 90/Die Grünen/BI Am Mellensee Quelle: Marlene Schmidt

Hinzu komme, dass für das andere geplante Baugebiet an der Parallelstraße gleich um die Ecke noch ein großes Grundstück erschlossen wird, auf dem elf Familien bauen können. „Dafür wäre theoretische eine zweite Zufahrtstraße nötig“, so der Ortsvorsteher. „Doch auf 150 Metern zwei Ein- und Ausfahrten an der Mellenseestraße, also an einer Landesstraße zu haben, das wäre Blödsinn“, meint Theo Boss.

Lösung für Trockenrasen-Kultur

Für eine neue verkehrssichere Straße gibt es noch weitere Problempunkte: ein Trafohaus und einen erhaltenswerten großen Baum. Das, erklärte Bauamtsleiter Thomas Reetz jüngst den Bauausschuss-Mitgliedern sei lösbar. „Mal sehen, wie die Untere Naturschutzbehörde reagiert und welche Variante sie favorisiert“, so Reetz. Des Weiteren informierte er darüber, dass es im beabsichtigten Baugebiet eine Trockenrasen-Kultur gebe. Auf diesem Gebiet habe der Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg Erfahrung und bereits einen Vorschlag unterbreitet, um damit zwischen den Baufeldern klar zu kommen, sagte der Bauamtsleiter.

B-Plan liegt vier Wochen lang aus

Anwohner aus Saalow waren in der vergangenen Woche zur Gemeinderatssitzung gekommen, hatten es aber versäumt, sich in der Einwohnerfragestunde zu den Bauplänen zu erkundigen und durften bei der Diskussion nicht zu Wort kommen. Es bleibe ihnen nun die Möglichkeit, sich im jetzt gestarteten Bebauungsplanverfahren zu Wort zu melden, wie Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) ihnen erklärte. Die Planung werde vier Wochen lang öffentlich ausgelegt, dann gebe es eine Abwägung aller Interessen, so der Rathauschef.

Ein weiteres Argument für eine Spielstraße ist für Ortsvorsteher Boss übrigens die Tatsache, dass die Saalower gern einen öffentlichen Spielplatz im Ort hätten, es dafür jedoch kein gemeindeeigenes Grundstück gibt. „Da wäre die Spielstraße doch wirklich ein Kompromiss.“

Von Jutta Abromeit